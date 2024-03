Sabalenka zagra w Miami. "Ta decyzja pokazuje siłę mentalną"

Uważa, że pomagają także wytrenowane od juniorskich lat kariery mechanizmy opanowywania emocji podczas gry. - Podczas samego odbijania piłki jej myśli pewnie będą gdzie indziej, ale ta decyzja pokazuje też jej siłę mentalną. Naszym zadaniem jest przygotować sportowców na najtrudniejsze sytuacje, choć przecież gdyby Sabalenka wycofała się z turnieju, każdy by to zrozumiał. Tymczasem tutaj wyszedł jej profesjonalizm, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Ma pracę do wykonania i sięgając do technik wpajanych jej od lat, skupia się na zadaniu - podkreśliła.