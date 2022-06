Psycholog Igi Świątek o dramacie znanej tenisistki. "Dziekuję Ci, Jeleno!"

Nie milkną echa wyznania Jeleny Dokić. Grająca w przeszłości w barwach Australii zawodniczka ujawniła, że niedawno niemal odebrała sobie życie. Pisaliśmy o tym tutaj: Dramatyczne słowa byłej tenisistki. "Prawie skoczyłam z balkonu" .

39-latka nie pierwszy raz mówi o swoim zdrowiu psychicznym i o kłopotach, z jakimi się zmaga. Przyznała też, jak trudnym doświadczeniem było dla niej rozstanie z długoletnim partnerem. W przeszłości zmagała się również z problemami ze stabilizacją wagi. Niełatwym wyzwaniem było dla niej zorganizowanie sobie na nowo życia po zawodowej karierze.

Daria Abramowicz o sytuacji Dokić. "To wymaga odwagi"

Urodzona na terenie dzisiejszej Chorwacji Dokić przyznała, że w jej przypadku sytuację uratowało to, że sięgnęła po profesjonalną pomoc psychologiczną.

Do wyznania Dokić odniosła się psycholog współpracująca z Igą Świątek, czyli Daria Abramowicz. Na swoim twitterowym profilu podkreśliła, że zabranie głosu przez Dokić wymagało odwagi. I zaznaczyła, jak ważne jest, by umieć sięgnąć po pomoc w trudnej sytuacji.

"Za każdym razem, gdy ktoś decyduje się podzielić swoją historią i zachęcić innych do poszukiwania pomocy, to wiele znaczy. To wymaga też wiele odwagi. Nigdy nie ma złego czasu na szukanie wsparcia i pomocy. Pamiętajmy, że każdy inaczej przeżywa kwestie związane ze zdrowiem mentalnym. Dziękuję Ci, Jeleno Dokić!" - napisała Abramowicz.