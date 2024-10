Naomi Osaka po serii występów na kolejnych turniejach, w których kończyła swoje zmagania co najwyżej po dwóch meczach, podczas rywalizacji WTA rangi 1000 w Pekinie doszła w naprawdę dobrym stylu aż do 1/8 finału, gdzie zaprezentowała zaciętą walkę w potyczce z Coco Gauff. Reprezentantka Japonii niestety w pewnej chwili musiała podjąć niełatwą decyzję o kreczu, a to, co zrobiła potem jej rywalka, zasługuje na najwyższe uznanie...