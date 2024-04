Przykre obrazki ze Stuttgartu, kompromitacja organizatorów turnieju WTA. "To absurd"

- To nie był dla mnie łatwy turniej. Moje pierwsze mecze rozgrywane były w późnej porze wieczornej i chodziłam przez to spać około 2-3 w nocy. Później miałam kilka spotkań w ciągu dnia, terminarz był bardzo zróżnicowany. To nie pomaga w regeneracji. Były to spore wyzwania, po których nie spodziewałam się, że dojdę do finału - narzekała po Miami Open Jelena Rybakina. I nie była w tym osamotniona.