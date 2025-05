Przykra niespodzianka we Włoszech, turniejowa "1" już nie zagra. To dla niej koniec turnieju

Turniej WTA 1000 w Rzymie wkracza w decydującą fazę, bo poznaliśmy już wszystkie półfinalistki. Równolegle, także we Włoszech, trwa turniej w Parmie, gdzie najwyżej rozstawiona była Julia Putincewa. Reprezentantka Kazachstanu gładko przeszła przez dwie pierwsze rundy i dotarła do ćwierćfinału, w którym miała zmierzyć się z Majar Sherif. Przed spotkaniem pojawiła się zaskakująca wiadomość, że do tego starcia jednak nie dojdzie.