Wiele tenisistek zakończyło już sezon, ale nie Maja Chwalińska (WTA 133), której nie obserwowaliśmy na korcie od ponad miesiąca. 24-latka miała problemy zdrowotne, które sprawiły, że musiała sobie zrobić nieco dłuższą przerwę. Polka udała się do Ameryki Południowej, aby walczyć w turnieju WTA 125 na kortach ziemnych w chilijskiej Colinie. Przyjaciółka Świątek na inaugurację pokonała Włoszkę Martinę Trevisan w trzech setach. W drugiej rundzie jej rywalką była Greczynka Despina Papamichail.

Maja Chwalińska walczyła o ćwierćfinał. Świetny drugi set

Początek spotkania to seria wzajemnych przełamań, z których lepiej wyszła Greczynka. Prowadziła już ona 3:1, a mogła nawet 4:1, bo w piątym gemie - przy serwisie Chwalińskiej miała aż pięć break pointów. Na szczęcie dla Polki nie wykorzystała żadnego z nich. Chwilę później na tablicy wyników był remis (3:3). Ostatecznie kluczowe wydarzenia dla losów seta miały miejsce w ósmym gemie, gdy Polce udało się przełamać serwis rywalki. Chwilę później serwowała na zwycięstwo w tej partii i wykorzystała pierwszą piłkę setową, wygrywając 6:3.

W drugim secie również mieliśmy wzajemne przełamania na inaugurację. Tyle, że tym razem zdecydowanie więcej błędów we własnym polu serwisowym popełniała zawodniczka z Grecji. Od stanu 1:1, Chwalińska wygrała pięć gemów z rzędu i ostatecznie triumfowała 6:1.

Całe spotkanie trwało 98 minut. Chwalińska tym samym awansowała do ćwierćfinału, w którym jej rywalką będzie Brazylijka Laura Pigossi (WTA 195) lub Francuzka Leolia Jeanjean (WTA 106).

