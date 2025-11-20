Przyjaciółka Świątek walczyła o ćwierćfinał. 1:1 w drugim secie, ale co się stało później. 98 minut batalii w Chile
Maja Chwalińska występuje w turnieju WTA 125, który rozgrywany jest na kortach ziemnych w Colinie w Chile. Polka po przerwie spowodowanej kłopotami zdrowotnymi wróciła do gry. Po zwycięstwie z Martiną Trevisan zmierzył się z Despiną Papamichail (WTA 173). Po 98 minutach walki poznaliśmy ćwierćfinalistkę turnieju w Chile. Pierwszy set był niezwykle wyrównany, ale drugi był popisem jednej aktorki.
Wiele tenisistek zakończyło już sezon, ale nie Maja Chwalińska (WTA 133), której nie obserwowaliśmy na korcie od ponad miesiąca. 24-latka miała problemy zdrowotne, które sprawiły, że musiała sobie zrobić nieco dłuższą przerwę. Polka udała się do Ameryki Południowej, aby walczyć w turnieju WTA 125 na kortach ziemnych w chilijskiej Colinie. Przyjaciółka Świątek na inaugurację pokonała Włoszkę Martinę Trevisan w trzech setach. W drugiej rundzie jej rywalką była Greczynka Despina Papamichail.
Maja Chwalińska walczyła o ćwierćfinał. Świetny drugi set
Początek spotkania to seria wzajemnych przełamań, z których lepiej wyszła Greczynka. Prowadziła już ona 3:1, a mogła nawet 4:1, bo w piątym gemie - przy serwisie Chwalińskiej miała aż pięć break pointów. Na szczęcie dla Polki nie wykorzystała żadnego z nich. Chwilę później na tablicy wyników był remis (3:3). Ostatecznie kluczowe wydarzenia dla losów seta miały miejsce w ósmym gemie, gdy Polce udało się przełamać serwis rywalki. Chwilę później serwowała na zwycięstwo w tej partii i wykorzystała pierwszą piłkę setową, wygrywając 6:3.
W drugim secie również mieliśmy wzajemne przełamania na inaugurację. Tyle, że tym razem zdecydowanie więcej błędów we własnym polu serwisowym popełniała zawodniczka z Grecji. Od stanu 1:1, Chwalińska wygrała pięć gemów z rzędu i ostatecznie triumfowała 6:1.
Całe spotkanie trwało 98 minut. Chwalińska tym samym awansowała do ćwierćfinału, w którym jej rywalką będzie Brazylijka Laura Pigossi (WTA 195) lub Francuzka Leolia Jeanjean (WTA 106).