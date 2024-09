Przyjaciółka Świątek pomściła Polkę. Fantastyczny powrót, kontrowersyjna tenisistka odpada

Co za formę na turnieju w Pekinie prezentuje Naomi Osaka! Japonka zameldowała się w 1/16 finału, pokonując wcześniej Juliję Putincewą, która, jak się wydaje, przygasła nieco po Wimbledonie. W czasie spotkania doszło do sporych sporego zwrotu akcji - w pierwszym secie górą wyraźnie była Kazaszka, ale w drugiej i trzeciej partii to Osaka pokazała, że jest w wyśmienitej dyspozycji. Tym samym udało jej się pomścić przyjaciółkę, Igę Świątek.