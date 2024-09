Przyjaciółka Świątek podjęła decyzję, którą może namieszać. Osiem lat czekania

Jeszcze nie skończył się sezon 2024, a zawodniczki już muszą podejmować decyzję odnośnie startów w kolejnym roku. Pojawiła się właśnie najnowsza wiadomość odnośnie startów Naomi Osaki. Japonka zadecydowała, że wróci do miejsca, w którym nie pojawiła się już od ośmiu lat. Będzie to dla niej ważny element przygotowań do Australian Open. Tym samym przyjaciółka Igi Świątek spróbuje pokrzyżować plany wielkiej rywalki, niepokonanej w tych zawodach od dwóch lat.