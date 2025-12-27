Paula Badosa ma za sobą kolejny trudny rok. Początek był obiecujący, Hiszpanka doszła do półfinału Australian Open, gdzie urwała sześć gemów faworytce i swojej przyjaciółce Arynie Sabalence. Niestety w kolejnych miesiącach znowu pojawiły się problemy zdrowotne - kreczowała w Meridzie, Strasbourgu, Berlinie i Pekinie, wycofała się też pomiędzy meczami w Miami.

- Skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie było to trudne. (...) Było bardzo trudne. Jakbym zaliczyła kolejny upadek. Podnoszenie się nigdy nie jest łatwe, a tym bardziej, gdy zdarzyło się to kilka razy - mówiła dziennikowi "As". Od lipca rozegrała zaledwie trzy spotkania.

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia postanowiła już oddzielić kreską ten rozdział, przekazując parę słów od siebie na instagramowym story.

"Ten rok mnie zmienił. Wydarzyło się wiele rzeczy, które pozostawiły ślad w moim sercu: ludzie, którzy mnie zawiedli, obietnice, które nie zostały dotrzymane i chwile, które bolały bardziej, niż mogłam sobie wyobrazić. Ale pojawiły się też wspaniałe osoby, takie, które przypominają, że wciąż istnieje światło, szczere wsparcie i prawdziwa miłość. Każda porażka czegoś mnie nauczyła, a każde rozczarowanie uczyniło mnie silniejszą. Nauczyłam się dziękować za to, co dobre i iść naprzód, nawet gdy nie miałam siły" - rozpoczęła mocno.

Post nie dotyczył więc wyłącznie sportowych spraw. Przypomnijmy, że zawodniczka urodzona w Nowym Jorku w tym roku rozstała się ze Stefanosem Tsitsipasem.

Paula Badosa już pożegnała 2025 rok. "Dorosłam"

"Przede wszystkim nauczyłam się, że najważniejsze jest wiedzieć, kim się jest, pozostać wiernym sobie i podążać z czystym sercem. Nauczyłam się dawać miłość, nie oczekując niczego w zamian, ponieważ kiedy kochasz szczerze, już wygrywasz. Dziś mogę powiedzieć, że dorosłam, nauczyłam się czegoś z każdego doświadczenia, każdej łzy i każdego uśmiechu. Nadal uczę się każdego dnia, powoli zdrowiejąc i stając się lepszą wersją siebie" - dodała.

Ten rok nie był łatwy, ale był potrzebny i dlatego zawsze będzie miał szczególne miejsce w moim życiu. Zobaczymy, co przyniesie 2026...

Na koniec życzyła swoim fanom wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.

W poprzednim sezonie rozegrała łącznie 32 mecze, z których wygrała 18. 15 listopada obchodziła 28. urodziny.

