Przyjaciółka Sabalenki już się odgraża. Wysłała "wiadomość" rywalkom

Paula Badosa wróciła do gry. I deklaruje: Jestem jeszcze lepsza

Mimo kłopotów, Hiszpance udało się wrócić do rywalizacji. W sierpniu 2024 roku wygrała turniej w Waszyngtonie , docierała do półfinałów w Cincinnati, Pekinie i Ningbo. A w ostatnim Australian Open osiągnęła najlepszy wielkoszlemowy wynik w karierze, bo dotarła do półfinału, w którym przegrała ze swoją przyjaciółką, Aryną Sabalenką.