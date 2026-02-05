W zawodowym tenisie zawieszenia zawodników i zawodniczek najczęściej kojarzone są z naruszeniami przepisów antydopingowych. W ostatnich latach głośno było m.in. o sprawie Simony Halep, tymczasowym zawieszeniu Igi Świątek, problemach Jannika Sinnera czy 13-miesięcznej dyskwalifikacji Kamila Majchrzaka. Znacznie rzadziej zdarza się jednak, by tenisistom odbierano możliwość rywalizacji z powodów niezwiązanych z dopingiem. Takie przypadki wciąż się pojawiają i należą do najpoważniejszych przewinień, bo dotyczą bezpośrednio integralności sportu.

Rosyjska tenisistka Gulnara Nazarowa planowała zorganizować ustawiony mecz. ITIA była bezlitosna, czteroletnia dyskwalifikacja dla 27-latki

Na początku lutego Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) zdecydowała się nałożyć czteroletnie zawieszenie na rosyjską tenisistkę Gulnarę Nazarową. Kara została wymierzona za próbę zorganizowania ustawionego meczu w 2019 roku, co stanowi rażące naruszenie Programu Antykorupcyjnego w Tenisie. ITIA, jako organ odpowiedzialny za walkę z korupcją w światowym tenisie, uznała sprawę za wyjątkowo poważną, mimo że dotyczyła zdarzeń sprzed kilku lat.

Jak przekazano w oficjalnym komunikacie Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa, zakaz obowiązuje od 10 stycznia 2026 roku i potrwa do 9 stycznia 2030 roku. Dodatkowo Nazarowa została ukarana grzywną w wysokości 10 tysięcy dolarów. W momencie popełnienia naruszenia, w sierpniu 2019 roku, zajmowała 823. miejsce w rankingu WTA. Warto podkreślić, że Rosjanka nie startowała w żadnych zawodowych turniejach od 2020 roku, co sprawia, że sankcja w praktyce definitywnie zamyka jej drogę do powrotu do profesjonalnego tenisa.

Podczas zawieszenia zawodniczka nie może grać, trenować ani uczestniczyć w jakichkolwiek imprezach sankcjonowanych przez ITF, WTA czy krajowe federacje.

Aaron Russell - najlepsze akcje MVP meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Aluron CMC Warta Zawiercie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport