Przerwany półfinał Rolanda Garrosa! Kobieta wdarła się na kort

Oprac.: Łukasz Żurek Tenis

Drugi półfinał Rolanda Garrosa pomiędzy Casperem Ruudem a Marinem Ciliciem został przerwany w trzecim secie. Na kort wdarła się kobieta zasiadająca wcześniej na widowni. Przywiązała się za szyję do siatki. Służby porządkowe zareagowały natychmiast, by stworzyć warunki do kontynuowania spotkania.

Zdjęcie Niecodzienny obrazek podczas półfinału Rolanda Garrosa / PAP