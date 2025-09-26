Przerwała cudowną passę Świątek. Teraz ogłasza światu nowinę. Koniec spekulacji

Była III runda Wimbledonu AD 2022. Alize Cornet niespodziewanie pokonała Igę Świątek 6:4, 6:2. W ten sposób fantastyczna passa zwycięstw Polki zatrzymała się na 37 - po czterech miesiącach absolutnej hegemonii.

Niespełna dwa lata później Francuzka ogłosiła zakończenie kariery. W postanowieniu nie wytrwała jednak długo. W kwietniu tego roku ponownie pojawiła się na korcie. Jak się okazuje, nie na długo.

Alize Cornet po raz drugi kończy karierę. Zapewnia, że tym razem zdania nie zmieni

Ostatni mecz rozegrała 17 dni temu podczas turnieju WTA 125 w San Sebastian. Uległa w I rundzie Niemce Tamarze Korpatsch 3:6, 2:6. I uznała, że to dobry moment na definitywne pożegnanie.

"Mała podróż wstecz do wspaniałego pobytu w San Sebastan i zakończenie (tym razem naprawdę) tego rozdziału w roli zawodniczki. Wspaniałe miejsce, by definitywnie zamknąć tę stronę i zacząć pisać nowe, w każdym znaczeniu tego słowa" - oznajmiła w mediach społecznościowych.

To oznacza, że Iga nie dostanie już szansy na rewanż. Bilans gier między nimi wynosi 0:1 i taki pozostanie

Cornet ma na koncie sześć triumfów w turniejach WTA. Najwyższą pozycję w światowym rankingu zajmowała w lutym 2009 roku - była wówczas 11. Jej największy sukces w Wielkim Szlemie to ćwierćfinał Australian Open 2022.

Alize to kolejna francuska tenisistka, która w tym roku żegna się z zawodowym tenisem. W trakcie US Open taką samą decyzję ogłosiła Caroline Garcia. Zdecydowała się na ten krok w wieku 31 lat.

Lipiec 2020 roku. Fantastyczna passa Igi Świątek (37 zwycięstw) zakończona przez Alize Cornet w III rundzie Wimbledonu TAKUYA MATSUMOTO AFP

Rok 2024. Płacząca Alize Cornet, żegnana przez Amelie Mauresmo. Nie minął rok, a Francuzka zdecydowała się wznowić karierę ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Alize Cornet IBRAHIM EZZAT AFP