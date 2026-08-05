Przerwa Sabalenki od tenisa, wszystko już jasne. Wytłumaczyła się na korcie

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Dokładnie miesiąc trwała przerwa Aryny Sabalenki od tenisa. Po nieudanym Wimbledonie, z którego odpadła w 1/8 finału, Białorusinka postanowiła udać się na dłuższe wakacje, a pierwszy mecz w Toronto pokazał, że była to decyzja słuszna. Liderka rankingu WTA z odpowiednio naładowanymi bateriami rozbiła w 1. rundzie Moyukę Uchijimę 6:3, 6:3. Po zwycięstwie opowiedziała nieco więcej o swojej decyzji o przerwie od tenisa.

article cover
Aryna SabalenkaRobert Prange/Getty ImagesGetty Images

Tegoroczny Wimbledon zdecydowanie nie potoczył się po myśli Aryny Sabalenki. Liderka rankingu WTA odpadła w 1/8 finału w pojedynku z Naomi Osaką. A jako że był to 5. turniej z rzędu, z którego wracała bez tytułu, postanowiła zrobić sobie nieco dłuższą przerwę od tenisa. Odpuściła m.in. rozgrywki w Waszyngtonie.

Pewne zwycięstwo Sabalenki po przerwie. Potrzebowała 81 minut

Miesięczna przerwa pozwoliła Sabalence na zregenerowanie się i naładowanie baterii, czego efekty widzieliśmy w rywalizacji z Moyuką Uchijimą w 1. rundzie WTA Toronto. Mecz był zdecydowanie teatrem jednej aktorki.

Zobacz również:

Iga Świątek i Mirra Andriejewa
Iga Świątek

Iga Świątek wyprzedziła Rosjankę. Zmiana na czele. A za plecami Gauff

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak

Pierwszą partię co prawda Sabalenka zaczęła od przegranego serwisu, ale szybko odzyskała rezon i od stanu 0:2 wygrała pięć gemów z rzędu. Set skończył się po 40 minutach wynikiem 6:3.

Taki sam był rezultat 2. partii, w której to Japonka aż dwukrotnie przełamywała Białorusinkę. W kluczowych momentach liderka pokazywała jednak, że nie bez powodu znajduje się na czele rankingu. Do zwycięstwa potrzebowała jej 81 minut

Chwalińska zmieciona z kortu, po meczu zwrócono uwagę na jedno. "Najważniejsze"

Sabalenka wytłumaczyła się z przerwy od tenisa. "Tego potrzebowałam"

Po triumfie nad Uchijimą Sabalenka w wybornym humorze przystąpiła do wywiadu, w którym nie zabrakło pytań o przerwę od tenisa. Wiemy, gdzie i z kim podróżowała.

- Pojechałeś do Wiednia ze swoim psem Ashem i narzeczonym Georgiosem. Czujesz się odświeżona i gotowa na sezon na kortach twardych? - padło pytanie.

Pojechałam do Wiednia przed Wimbledonem. Potem, już po Wimbledonie, wybrałam się na Mykonos. Tego właśnie potrzebowałam. Czuję się odświeżona, zregenerowana i gotowa do gry
zdradziła Sabalenka.

Łapie się za głowę po meczu Świątek. "Nie rozumiem, to niepokojące"

Wyraźnie rozbawiona tenisistka, która 3 marca zaręczyła się z Geogriosem Frangulisem dodała, jakie towarzyszą jej odczucia w związku z rywalizacją na kortach twardych.

- Jestem bardzo szczęśliwa z powrotu na twarde korty w tym sezonie - dodała, znów wybuchając śmiechem.

W kolejnej rundzie w Toronto Sabalenka zmierzy się z Shuai Zhang. Spodziewano się, że to Jelena Ostapenko stanie na drodze Białorusinki, ale Łotyszka w meczu z Chinką musiała kreczować w drugim secie. Do kolejnej rundy awansowała też Iga Świątek. Polka pokonała Sarę Bejlek 6:0, 6:3.

Zobacz również:

Mistrzyni Wimbledonu Linda Noskova od lat gra w polskim klubie.
Wimbledon

Mistrzyni Wimbledonu od lat gra w polskim klubie. Menedżer zdradza ważny szczegół

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński
Tenisistka w niebieskim stroju sportowym z rakietą w ręku stoi na korcie podczas meczu.
Aryna SabalenkaMERT ALPER DERVISAFP
Tenisistka w ciemnej koszulce i spódnicy wykonuje zamaszyste uderzenie rakietą do piłki tenisowej, skupiona na grze, na tle niebieskiej ściany z widoczną częścią logotypu sponsora turnieju.
Moyuka UchijimaMERT ALPER DERVISAFP
Kobieta w sportowej kurtce udziela wywiadu podczas konferencji prasowej, siedząc przy stole z mikrofonem i plakietką z własnym nazwiskiem, na tle ścianki z logotypami sponsorów.
Aryna SabalenkaEYEPIXAFP


Alexei Popyrin - Roman Andres Burruchaga. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja