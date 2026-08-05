Tegoroczny Wimbledon zdecydowanie nie potoczył się po myśli Aryny Sabalenki. Liderka rankingu WTA odpadła w 1/8 finału w pojedynku z Naomi Osaką. A jako że był to 5. turniej z rzędu, z którego wracała bez tytułu, postanowiła zrobić sobie nieco dłuższą przerwę od tenisa. Odpuściła m.in. rozgrywki w Waszyngtonie.

Pewne zwycięstwo Sabalenki po przerwie. Potrzebowała 81 minut

Miesięczna przerwa pozwoliła Sabalence na zregenerowanie się i naładowanie baterii, czego efekty widzieliśmy w rywalizacji z Moyuką Uchijimą w 1. rundzie WTA Toronto. Mecz był zdecydowanie teatrem jednej aktorki.

Pierwszą partię co prawda Sabalenka zaczęła od przegranego serwisu, ale szybko odzyskała rezon i od stanu 0:2 wygrała pięć gemów z rzędu. Set skończył się po 40 minutach wynikiem 6:3.

Taki sam był rezultat 2. partii, w której to Japonka aż dwukrotnie przełamywała Białorusinkę. W kluczowych momentach liderka pokazywała jednak, że nie bez powodu znajduje się na czele rankingu. Do zwycięstwa potrzebowała jej 81 minut.

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Sabalenka wytłumaczyła się z przerwy od tenisa. "Tego potrzebowałam"

Po triumfie nad Uchijimą Sabalenka w wybornym humorze przystąpiła do wywiadu, w którym nie zabrakło pytań o przerwę od tenisa. Wiemy, gdzie i z kim podróżowała.

- Pojechałeś do Wiednia ze swoim psem Ashem i narzeczonym Georgiosem. Czujesz się odświeżona i gotowa na sezon na kortach twardych? - padło pytanie.

Pojechałam do Wiednia przed Wimbledonem. Potem, już po Wimbledonie, wybrałam się na Mykonos. Tego właśnie potrzebowałam. Czuję się odświeżona, zregenerowana i gotowa do gry

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Wyraźnie rozbawiona tenisistka, która 3 marca zaręczyła się z Geogriosem Frangulisem dodała, jakie towarzyszą jej odczucia w związku z rywalizacją na kortach twardych.

- Jestem bardzo szczęśliwa z powrotu na twarde korty w tym sezonie - dodała, znów wybuchając śmiechem.

W kolejnej rundzie w Toronto Sabalenka zmierzy się z Shuai Zhang. Spodziewano się, że to Jelena Ostapenko stanie na drodze Białorusinki, ale Łotyszka w meczu z Chinką musiała kreczować w drugim secie. Do kolejnej rundy awansowała też Iga Świątek. Polka pokonała Sarę Bejlek 6:0, 6:3.

Aryna Sabalenka MERT ALPER DERVIS AFP

Moyuka Uchijima MERT ALPER DERVIS AFP

Aryna Sabalenka EYEPIX AFP





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