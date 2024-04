Przeraźliwe sceny w meczu Sabalenki. Kontuzja, płacz i przedwczesny koniec

Aryna Sabalenka nie ukrywała przed rozpoczęciem turnieju WTA 500 w Stuttgarcie, jak bardzo chce w końcu wygrać tę imprezę . Białorusinka czerpała dodatkową motywację z faktu, że główną nagrodą dla triumfatorki jest samochód marki Porsche, dostarczony przez sponsora tytularnego zmagań. W ostatnich trzech edycjach tenisistka z Mińska docierała do finału, ale za każdym razem ulegała liderkom rankingu, w tym dwukrotnie Idze Świątek. Teraz chciała zmienić ten trend.

Mecz z Paulą Badosą był dla Białorusinki pierwszym występem od turnieju WTA 1000 w Miami, gdzie odpadła na etapie trzeciej rundy po sensacyjnej porażce z Anheliną Kalininą . Tak się składa, że na Florydzie również rozegrała spotkanie z Hiszpanką i wówczas odniosła zwycięstwo w dwóch setach. Wtedy spotkaniu towarzyszyła dodatkowa otoczka, gdyż był to premierowy mecz Sabalenki po śmierci jej byłego partnera - Konstantina Kołcowa. Teraz w Stuttgarcie obie dostały szansę, by po raz szósty zmierzyć się w bezpośrednim starciu.

Obie od początku weszły na wysoki poziom, przez co oglądaliśmy sporo uderzeń kończących przy stosunkowo niewielkiej liczbie błędów. Sabalenka próbowała nadawać ton grze, ale Badosa nie odpuszczała. W piątym gemie Białorusinka doczekała się pierwszej okazji na przełamanie, ale Hiszpanka świetnie obroniła się asem. Chwilę później tym samym odwdzięczyła się Aryna, jednak Paula otrzymała kolejne szanse. Przy trzecim break poincie wiceliderka rankingu WTA popełniła błąd z backhandu i zrobiło się 4:2.

Badosa nie nacieszyła się jednak zbyt długo prowadzeniem. Już w kolejnym gemie doszło do powrotnego przełamania, a chwilę później było już 4:4. Gdy wydawało się, że obie zmierzają do tie-breaka, w dwunastym gemie Hiszpanka doczekała się dwóch piłek setowych. Sabalence w trudnym momencie pomógł jednak serwis i ostatecznie doszło do decydującej rozgrywki w premierowej partii.