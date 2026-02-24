Przerażające sceny na korcie. Polka aż krzyknęła z bólu. Potem stało się to

Po porażce z Clarą Tauson w 1/8 finału w Dubaju Magda Linette przeniosła się do Meksyku. Tam rywalizuje w Merida Open Akron. Zgodnie z drabinką w pierwszej rundzie jej rywalką jest Tatjana Maria.

Spotkanie rozpoczęło się po godz. 21:00 polskiego czasu. W pierwszym secie obie zawodniczki zanotowały po dwa przełamania.

Niecodzienne sceny w meczu Linette. Aż jęknęła z bólu

Pod koniec tej partii, dokładnie przy wyniku 5:6, 15:0 z perspektywy Polki, doszło do rzadko spotykanego incydentu. Przygotowująca się do returnu Linette w jednej chwili krzyknęła głośno: Ała! Następnie rzuciła rakietę na kort i złapała się za prawą rękę.

Wszystko wskazuje na to, że 34-latka została ugryziona przez osę lub innego owada. Na placu gry od razu pojawili się ludzie, którzy odprowadzili Polkę na jej ławkę. Linette z pokazywała miejsca ugryzienia, wyciągając drżącą dłoń.

Lekarze musieli wyciągnąć żądło, które zostało w skórze tenisistki. Trwała przerwa medyczna. - Przecież jak to spuchnie, to jak Magda będzie rakietę trzymać? - zastanawiała się komentatorka Canal+Sport.

Po kilku minutach medycy doprowadzili 34-latkę do stanu, w którym mogła powrócić na kort. Cały czas potrząsała obolałą dłonią, ale mimo to wznowiła rywalizację. Doszło do tie-breaka. W nim Polka triumfowała 7:3. Obecnie trwa drugi set.

Magda Linette awansowała do drugiej rundy WTA 1000 w Indian Wells MANAN VATSYAYANA / AFP AFP

