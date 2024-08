Przepiękny gest rywalki Świątek. Spełniła przed US Open złożoną obietnicę

Kariera Emmy Raducanu w pewien sposób przypomina drogę Igi Świątek, ale tylko, gdy spojrzymy na początek tenisowych ścieżek obu pań. Brytyjka bowiem w wieku 18 lat osiągnęła swój największy sukces w karierze. Raducanu jeszcze jako nastolatka wygrała turniej rangi Wielkiego Szlema, a więc US Open.

Cudowny gest Raducanu. Chwyta za serce

Brytyjka pochodzenia rumuńsko-chińskiego w tenisa zaczęła grać bardziej w formie hobby, niż pracy. Olbrzymie pieniądze zarabiała, wykorzystując znakomicie swój wizerunek. Nigdy nie było jednak wątpliwości, że ta wciąż bardzo młoda zawodniczka ma serce gotowe do pomocy w każdej chwili.

Przed tegoroczną edycją 22-latka złożyła obietnicę po jednym z treningów. "Do małej dziewczynki wysoko na trybunach, która na porannych treningach powiedziała, że jestem jej ulubioną zawodniczką: usłyszałam cię i wywołało to uśmiech w moim sercu. Bardzo mi przykro, że musiałam spieszyć się po treningu i nie widziałam Cię w pobliżu kortu, ale proszę, wybacz mi i mam nadzieję znaleźć sposób na spotkanie z Tobą lub umówienie się na coś z podpisem lub zdjęcie " - napisała na swoim Twitterze Raducanu w czwartek 22 sierpnia.

Ledwie dwa dni później już tę obietnicę złożoną przed całym światem spełniła. Na Instagramie Brytyjki pojawiło się zdjęcie z małą dziewczynką. Obie panie trzymają takie same rakiety, co może nasuwać wniosek, że Raducanu przekazała fance jedną ze swoich. "Znalazłam Remy *serduszko* Dziękuję, że dzisiaj wróciłaś, miło było spotkać Cię dzisiaj na treningu i zagrać kilka piłek i (żadnej nie spudłowała)" - napisała pod wspólną fotografią 22-latka. W pierwszej rundzie US Open Raducanu zmierzy się z Sofią Kenin.