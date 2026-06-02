Przepaść. Oto różnica w zarobkach Świątek i Chwalińskiej
Maja Chwalińska zachwyca świat w Paryżu. Polka wygrywa mecz za meczem i jest już w ćwierćfinale. W parze z sukcesem 24-latki na korcie idą także jej zarobki. Chwalińska dostanie od Francuzów ogromny czek, ale i tak na razie jej dochody są tylko kroplą w morzu tego, co na kortach przez lata zarobiła Iga Świątek. Obie polskie tenisistki dzieli przepaść w rankingu finansowym.
Takiego scenariusza w Roland Garros nie przewidział chyba nikt. Jeszcze przed rozpoczęciem zmagań we Francji kibice nad Wisłą mieli nadzieję, że o piąty swój tytuł na tych kortach powalczy Iga Świątek.
Gdy trzecia zawodniczka rankingu szykowała się do turnieju, Maja Chwalińska walczyła w... kwalifikacjach, by dostać się w ogóle do głównego turnieju. Niespełna dwa tygodnie później, obie tenisistki są w zupełnie innej sytuacji.
Chwalińska jest na ustach całej Polski. 24-latka robi furorę w Paryżu i odprawia z kwitkiem kolejne rywalki. Jest już w ćwierćfinale i wcale na tym jej droga w stolicy Francji nie musi się zakończyć. Z kolei Świątek nie ma już w drabince turnieju, po tym jak w czwartej rundzie musiała uznać wyższość Marty Kostiuk 5:7, 1:6.
Roland Garros. Aż bije po oczach. Oto różnica w zarobkach Świątek oraz Chwalińskiej
Za sprawą znakomitych wyników w Paryżu, Maja Chwalińska znacznie polepszyła swoją sytuację budżetową. Przed rozpoczęciem zmagań we Francji, w całej karierze, na kortach zarobiła nieco ponad 3 miliony złotych. W samym Paryżu Polka już za swoje wyniki otrzymała premię, wynoszącą około dwa miliony złotych, więc łącznie jej zarobki za całą karierę wzrosły już do 5 milionów.
Nawet taka kwota przy nazwisku Mai Chwalińskiej jest jednak kroplą w morzu tego, co przez lata sukcesów na światowych kortach zarobiła Iga Świątek. Wliczając kwotę jaką Raszynianka otrzymała za dotarcie do 1/8 finału Roland Garros, Polka w swojej karierze zarobiła już 45,5 mln dolarów. W przeliczeniu na złotówki daje to 192 miliony złotych. Na kortach więcej zarobiły od Świątek tylko Sabalenka oraz Serena Williams.
Dodajmy, że Chwalińska jest natomiast cały czas w grze o nagrodę główną w Roland Garros. Dla triumfatorki przygotowano blisko 12 mln złotych!