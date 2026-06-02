Przepaść. Oto różnica w zarobkach Świątek i Chwalińskiej

Szymon Łożyński

Szymon Łożyński

Maja Chwalińska zachwyca świat w Paryżu. Polka wygrywa mecz za meczem i jest już w ćwierćfinale. W parze z sukcesem 24-latki na korcie idą także jej zarobki. Chwalińska dostanie od Francuzów ogromny czek, ale i tak na razie jej dochody są tylko kroplą w morzu tego, co na kortach przez lata zarobiła Iga Świątek. Obie polskie tenisistki dzieli przepaść w rankingu finansowym.

article cover
Iga Świątek i Maja ChwalińskaGetty Images

Takiego scenariusza w Roland Garros nie przewidział chyba nikt. Jeszcze przed rozpoczęciem zmagań we Francji kibice nad Wisłą mieli nadzieję, że o piąty swój tytuł na tych kortach powalczy Iga Świątek.

Gdy trzecia zawodniczka rankingu szykowała się do turnieju, Maja Chwalińska walczyła w... kwalifikacjach, by dostać się w ogóle do głównego turnieju. Niespełna dwa tygodnie później, obie tenisistki są w zupełnie innej sytuacji.

Zobacz również:

Maja Chwalińska
Roland Garros

Rosjanie naprawdę napisali to o Chwalińskiej. Wrze przed ćwierćfinałem

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

Chwalińska jest na ustach całej Polski. 24-latka robi furorę w Paryżu i odprawia z kwitkiem kolejne rywalki. Jest już w ćwierćfinale i wcale na tym jej droga w stolicy Francji nie musi się zakończyć. Z kolei Świątek nie ma już w drabince turnieju, po tym jak w czwartej rundzie musiała uznać wyższość Marty Kostiuk 5:7, 1:6.

Roland Garros. Aż bije po oczach. Oto różnica w zarobkach Świątek oraz Chwalińskiej

Za sprawą znakomitych wyników w Paryżu, Maja Chwalińska znacznie polepszyła swoją sytuację budżetową. Przed rozpoczęciem zmagań we Francji, w całej karierze, na kortach zarobiła nieco ponad 3 miliony złotych. W samym Paryżu Polka już za swoje wyniki otrzymała premię, wynoszącą około dwa miliony złotych, więc łącznie jej zarobki za całą karierę wzrosły już do 5 milionów.

Nawet taka kwota przy nazwisku Mai Chwalińskiej jest jednak kroplą w morzu tego, co przez lata sukcesów na światowych kortach zarobiła Iga Świątek. Wliczając kwotę jaką Raszynianka otrzymała za dotarcie do 1/8 finału Roland Garros, Polka w swojej karierze zarobiła już 45,5 mln dolarów. W przeliczeniu na złotówki daje to 192 miliony złotych. Na kortach więcej zarobiły od Świątek tylko Sabalenka oraz Serena Williams.

Dodajmy, że Chwalińska jest natomiast cały czas w grze o nagrodę główną w Roland Garros. Dla triumfatorki przygotowano blisko 12 mln złotych!

Zobacz również:

Maja Chwalińska na kortach Rolanda Garrosa
Roland Garros

Rywalki mają już dość. Chwalińska trafiła pod lupę. Wskazano powód

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Kobieta w sportowym stroju na korcie tenisowym z uniesionym palcem wskazującym, wyrażającą koncentrację i determinację.
Maja ChwalińskaCHRISTOPHE ENAEast News


Austria - Tunezja. Skrót meczu.WIDEOPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja