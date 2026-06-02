Takiego scenariusza w Roland Garros nie przewidział chyba nikt. Jeszcze przed rozpoczęciem zmagań we Francji kibice nad Wisłą mieli nadzieję, że o piąty swój tytuł na tych kortach powalczy Iga Świątek.

Gdy trzecia zawodniczka rankingu szykowała się do turnieju, Maja Chwalińska walczyła w... kwalifikacjach, by dostać się w ogóle do głównego turnieju. Niespełna dwa tygodnie później, obie tenisistki są w zupełnie innej sytuacji.

Chwalińska jest na ustach całej Polski. 24-latka robi furorę w Paryżu i odprawia z kwitkiem kolejne rywalki. Jest już w ćwierćfinale i wcale na tym jej droga w stolicy Francji nie musi się zakończyć. Z kolei Świątek nie ma już w drabince turnieju, po tym jak w czwartej rundzie musiała uznać wyższość Marty Kostiuk 5:7, 1:6.

Roland Garros. Aż bije po oczach. Oto różnica w zarobkach Świątek oraz Chwalińskiej

Za sprawą znakomitych wyników w Paryżu, Maja Chwalińska znacznie polepszyła swoją sytuację budżetową. Przed rozpoczęciem zmagań we Francji, w całej karierze, na kortach zarobiła nieco ponad 3 miliony złotych. W samym Paryżu Polka już za swoje wyniki otrzymała premię, wynoszącą około dwa miliony złotych, więc łącznie jej zarobki za całą karierę wzrosły już do 5 milionów.

Nawet taka kwota przy nazwisku Mai Chwalińskiej jest jednak kroplą w morzu tego, co przez lata sukcesów na światowych kortach zarobiła Iga Świątek. Wliczając kwotę jaką Raszynianka otrzymała za dotarcie do 1/8 finału Roland Garros, Polka w swojej karierze zarobiła już 45,5 mln dolarów. W przeliczeniu na złotówki daje to 192 miliony złotych. Na kortach więcej zarobiły od Świątek tylko Sabalenka oraz Serena Williams.

Dodajmy, że Chwalińska jest natomiast cały czas w grze o nagrodę główną w Roland Garros. Dla triumfatorki przygotowano blisko 12 mln złotych!

Maja Chwalińska





