Przełomowy tytuł dla Polki. Historia Igi Świątek jednak się nie powtórzyła

Iga nie dostała już szansy rewanżu, Słowaczka w wieku 20 lat zakończyła karierę, na początku 2018 roku. Grała - i wciąż gra - jej siostra, Anna Karolina. I to z nią w końcu spotkała się Iga - w meczu o brązowy medal igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Turniej ITF W15 w Finlandii. Kotka szczęśliwa dla Polek. Anna Hertel kontra Nadia Kulbiej w finale

Do Finlandii wybrały się trzy reprezentantki Polski: Zuzanna Pawlikowska byłą rozstawiona z jedynką, Anna Hertel z piątka, a dla Nadii Kulbiej był to profesjonalny debiut. Z tego grona jedynie Pawlikowska w przeszłości wygrywała całe zawody w grze pojedynczej, najpierw dokonała tego również w Finlandii, w Savitaipale. A później po ponad pięciogodzinnym finale w Szarm el-Szejk.

W Kotce to ona jako pierwsza z Polek pożegnała się w zawodami, już na etapie ćwierćfinału. A szkoda, bo gdyby pokonała Holenderkę Madelief Hageman, to w półfinale zmierzyłaby się z Kulbiej. Ta ostatnia "pomściła" jednak rodaczkę, wygrała sobotni półfinał z Hageman 6:4, 7:6 (8). I w niedzielę w starciu o tytuł zmierzyła się z Hertel.

Anna Hertel jest, tak chyba można powiedzieć, z pokolenia Świątek i Chwalińskiej, gdy wygrywały dla Polski juniorski Fed Cup. Starsza o pół roku od raszynianki, rywalizowały w kraju w kategoriach młodzieżowych, oba spotkania wśród młodziczek i kadetek wygrała Iga, choć były zacięte. W turnieju ITF debiutowała niemal dziewięć lat temu, w maju 2016 roku, czyli przed Świątek. Wtedy dotarła w Warszawie do ćwierćfinału, uległa bardzo dobrej dziś deblistce (nr 70 na liście WTA) Sabrinie Santamarii z USA. I do dziś miała w swoim sportowym CV sześć tytułów deblowych, ale żadnego singlowego, na co wpływ miała też zapewne decyzja o wyjeździe za ocean na studia.