Przełomowy sezon Polaka. Jeszcze niedawno był na dnie. "Zastanawiałem się, czy wracać"

Natalia Kapustka, Interia Sport: W poniedziałek awansowałeś na najwyższe w karierze, 84. miejsce w rankingu ATP deblistów. Powoli dociera do ciebie, że to naprawdę się dzieje?

Filip Pieczonka, polski tenisista: Powoli zaczynam czuć coraz większą ekscytację, bo wiedziałem, że im wyżej będę w rankingu, tym większe są szanse na pierwszy występ w Wielkim Szlemie. Myślę więc, że powoli to do mnie dociera. Już od lutego, od czasu występu w Pucharze Davisa, czułem, że moja forma rośnie, podobnie jak pewność siebie. Wierzyłem, że mogę to osiągnąć, choć oczywiście sposób, w jaki wszystko się ułożyło, można nazwać idealnym. Jestem bardzo zadowolony i mam poczucie, że moje małe marzenia zaczynają się spełniać.

W ostatnim czasie ranking był obecny z tyłu głowy praktycznie przed każdym meczem?

- Tak, zdecydowanie. Zwłaszcza podczas ostatnich turniejów, kiedy wiedzieliśmy, że po imprezach rangi Masters 1000 ranking aktualizuje się co dwa tygodnie. Wtedy pojawia się trochę większa presja. Szczególnie było to odczuwalne podczas turnieju w Austrii. Przez cały tydzień myślałem o rankingu. Rozmawiałem wtedy z Vitem Koprivą z Czech i byliśmy w kontakcie, bo kiedy zaczynaliśmy turniej, jeszcze nie spełnialiśmy wymogów rankingowych do Roland Garros. Każde zwycięstwo było więc bardzo ważne. Ostatecznie udało nam się wygrać cały turniej, co praktycznie zapewniło nam udział w imprezie. To był jeden z bardziej stresujących tygodni właśnie pod względem myślenia o rankingu.

Jak to wygląda od kulis? W którym momencie będziesz już w stu procentach pewny, że udało się dostać do turnieju?

- Ostatnim turniejem liczonym do rankingu był właśnie ten w Austrii, więc nie dało się już zdobyć więcej punktów. Oficjalne zapisy zamykają się 13 maja o godzinie 18 i wtedy wszystko będzie już jasne - czy dostaliśmy się do turnieju, czy ewentualnie znajdziemy się na liście rezerwowej. W zeszłym roku cut-off wynosił około 150. miejsc, a obecnie nasz wspólny ranking daje nam 139. pozycję, więc myślę, że powinno być dobrze. Nie chcę jednak niczego zapeszać i mówić o starcie jako o czymś pewnym, dopóki nie będzie to oficjalnie potwierdzone. Ranking do tego czasu już się nie zmieni, bo trwa turniej Masters w Rzymie, więc nasze pozycje pozostaną takie same.

Myśląc o możliwym debiucie w Wielkim Szlemie, stawiasz sobie konkretne cele czy przede wszystkim chcesz chłonąć to doświadczenie?

- Na pewno chciałbym delektować się tym momentem, bo prawdopodobnie będzie to mój debiut. To marzenie, które ma się od dziecka, żeby w ogóle tam zagrać, bo już samo dostanie się do takiego turnieju jest ogromnym osiągnięciem. Oczywiście chciałbym też dobrze się pokazać i walczyć o jak najlepszy wynik. Gram z partnerem, który bardziej skupia się na singlu, ale jednocześnie bardzo poważnie podchodzi również do debla, więc wierzę, że możemy stworzyć groźny duet. Chcę przede wszystkim cieszyć się chwilą, atmosferą i całym turniejem, bo otoczka Wielkiego Szlema jest wyjątkowa. To będzie dla mnie pierwszy raz na takim poziomie, dlatego chcę jak najwięcej z tego wynieść. A jeśli chodzi o wynik, zobaczymy już na korcie. Na pewno dam z siebie wszystko, bo jeden taki turniej może bardzo dużo zmienić w karierze. Dobry wynik może otworzyć drogę do regularnej gry w turniejach ATP, dlatego będzie to dla mnie bardzo ważny tydzień. Mam nadzieję, że uda się odnieść kilka cennych zwycięstw.

Mówiąc o największych turniejach - jest taki kort albo impreza, o której marzyłeś od dziecka, żeby kiedyś tam zagrać?

- Na pewno Wimbledon. Ten turniej zawsze kojarzył mi się z ogromną klasą i tradycją. Do tego dochodzą korty trawiaste, które są czymś wyjątkowym, bo na co dzień praktycznie się na nich nie gra. Zawsze marzyły mi się właśnie Wimbledon i Roland Garros w Paryżu, bo to również piękne miejsce z niesamowitą atmosferą. Dodatkowo moim ulubionym zawodnikiem od zawsze był Rafael Nadal, a przecież to właśnie tam odnosił największe sukcesy.

Czujesz, że ostatnie miesiące to największy przełom w twojej karierze?

Zdecydowanie tak. Myślę, że wszystko zaczęło się od powołania na mecz Pucharu Davisa z Egiptem. Początek sezonu nie był jeszcze aż tak udany, ale samo powołanie bardzo dużo mi dało - zarówno mentalnie, jak i tenisowo. Od tamtego momentu zacząłem czuć się dużo pewniej na korcie. Patrząc na wyniki, zacząłem wygrywać turnieje, których wcześniej nie udawało mi się wygrywać. Od tamtego czasu naprawdę gram bardzo dobrze i czuję dużą pewność siebie. To zdecydowanie przełomowy rok w mojej karierze, bo udało mi się wejść do światowej setki i zacząć grać w turniejach, o których zawsze marzyłem. Mam nadzieję, że wszystko nadal będzie szło w dobrą stron

Reprezentowanie Polski smakuje inaczej niż gra w zwykłym turnieju?

- Zdecydowanie tak. Pamiętam, jak rozmawiałem z trenerem Mariuszem i pojawiła się szansa, że jeśli chłopaki wygrają debla, to wyjdę później na singla. Byłem wtedy bardzo podekscytowany. To zupełnie inne uczucie, bo grasz dla kraju, a nie tylko dla siebie, jak zazwyczaj bywa w tenisie. Kiedy wyszedłem na kort, serce naprawdę biło mi szybciej. Widziałem obok chłopaków, cały sztab i czułem ogromne emocje. To było świetne doświadczenie. Myślę też, że od tamtego momentu zacząłem lepiej radzić sobie podczas indywidualnych turniejów, bo po takich emocjach później łatwiej było mi radzić sobie z presją. Patrząc z perspektywy czasu, właśnie ten mecz z Egiptem był momentem, który wiele zmienił i dał mi bardzo dużo doświadczenia.

Kilka dni temu razem z Iwanem obroniliście dwie piłki meczowe w finale challengera. Na tym poziomie tenis bardziej wygrywa się głową czy umiejętnościami?

- Myślę, że na tym poziomie przede wszystkim głową. Każdy zawodnik potrafi już bardzo dobrze serwować, grać forehand i backhand, więc o wyniku często decydują detale. Kiedy spojrzy się na wiele meczów, różnice naprawdę sprowadzają się do dwóch-trzech piłek. W takich momentach kluczowe jest zachowanie zimnej krwi i odpowiednie podejście mentalne, bo wszystko może się bardzo szybko odwrócić. Dlatego uważam, że najwięcej rozgrywa się właśnie w głowie.

Jak zaczęła się twoja przygoda z tenisem? To była twoja pierwsza sportowa miłość?

- Tak, zdecydowanie. Mój tata grał w tenisa i prowadził klub tenisowy, który wybudował mój świętej pamięci dziadek. Tata często zabierał mnie na korty - czy to podczas treningów, czy swoich turniejów. Ja od małego biegałem z rakietą po kortach i w wieku czterech lat powiedziałem, że też chcę spróbować. Tata zauważył wtedy, że mam jakiś talent i zachęcał mnie do gry. Bardzo szybko pokochałem tenis. Pamiętam, że potrafiłem spędzać całe dni na kortach, więc tak właśnie zaczęła się moja przygoda z tym sportem.

Pamiętasz moment, w którym pomyślałeś: "Chcę robić to zawodowo"?

- Myślę, że stało się to mniej więcej w wieku 17 lat. Wtedy zdecydowałem, że chcę podejść do tenisa naprawdę poważnie. Zmieniłem szkołę na prywatną i poszedłem do Sopockiej Akademii Tenisowej. Od tamtego momentu wszystko zaczęło być podporządkowane sportowi. Później, kiedy miałem 19 lat, skończyłem szkołę i zdałem maturę, wiedziałem już na pewno, że chcę zajmować się tenisem przez kolejne lata. Wtedy bardzo mocno weszliśmy już w ten profesjonalny kierunek.

Masz w swojej karierze jeden mecz albo tytuł, który wspominasz szczególnie?

- Na pewno mecz w Pucharze Davisa, bo było to dla mnie ogromne przeżycie i coś naprawdę wyjątkowego. Do tego na pewno finał w Lille, ponieważ był to mój pierwszy tytuł tej rangi. Bardzo ważnym momentem był też tegoroczny debiut w turnieju ATP w Marrakeszu. Szczególnie że udało nam się pokonać najwyżej rozstawioną parę, zawodników z czołowej dwudziestki świata. To był dla mnie bardzo magiczny moment, dlatego debiut w Marrakeszu zdecydowanie zaliczam do najważniejszych chwil w mojej karierze.

A najbardziej bolesna porażka w karierze?

- Było kilka takich bolesnych porażek. Jedną z najbardziej pamiętam z zeszłego roku z challengera w Grodzisku Mazowieckim, kiedy grałem z Asłanem Karacewem, byłym 14. zawodnikiem świata. Przegrałem wtedy po bardzo długim meczu 5:7 w trzecim secie i byłem naprawdę bardzo blisko zwycięstwa. Myślę też o meczu z tego roku, z marca, kiedy przegrałem 6:7 w trzecim secie. W drugiej rundzie czekał już Pablo Carreno Busta, czyli wielka postać hiszpańskiego tenisa. Sam mecz z nim byłby czymś wyjątkowym, ale niestety się nie udało. To chyba dwie porażki, które najbardziej zostały mi w głowie. Głównie mówię tutaj o singlu, bo w deblu oczywiście też zdarzają się bolesne przegrane, ale tam trochę inaczej się to odbiera - to po prostu część tej gry.

Miałeś w swojej karierze moment zwątpienia, kiedy pomyślałeś, że może tenis nie jest jednak dla ciebie?

Tak, zdecydowanie. Szczególnie podczas długiej przerwy od tenisa związanej z kontrolą antydopingową. Przez dwa lata nie mogłem grać i to był dla mnie bardzo trudny moment. Nie wiedziałem wtedy do końca, co dalej robić, bo cały czas czekałem na decyzję i na to, co się wydarzy. To był chyba jedyny okres, kiedy naprawdę zastanawiałem się, czy wracać do tenisa, czy może spróbować czegoś innego. Ostatecznie wszystko potoczyło się w dobrym kierunku i właśnie wtedy zrozumiałem, że tenis jest tym, co naprawdę chcę robić

Powiedziałeś kiedyś, że wszystkie juniorskie marzenia nagle się rozsypały. Jak odbudowuje się wiarę w siebie po czymś takim?

- Nie ukrywam, że pierwsze trzy miesiące były bardzo ciężkie i były dla mnie ogromnym szokiem. Czułem się mocno przybity, bo miałem świadomość, że uciekają mi juniorskie turnieje, na które pracowałem przez wiele lat. To były właśnie te najważniejsze imprezy, których ostatecznie nie mogłem zagrać. Cały czas jednak powtarzałem sobie, że kiedyś jeszcze muszę pojechać na Wielkiego Szlema, bo to było moje marzenie od dziecka. Kiedy po 10 miesiącach usłyszałem od trybunału, że po kolejnych ośmiu miesiącach będę mógł wrócić do gry, poczułem ogromną ulgę i motywację. Myślę, że właśnie wtedy bardzo się zmobilizowałem. Patrząc dziś z perspektywy czasu, mam poczucie, że przeszedłem najtrudniejszy moment w swoim życiu sportowym - walkę o oczyszczenie nazwiska i możliwość dalszej gry. Dzięki temu dziś bardziej doceniam cały proces. Oczywiście życie tenisisty nie jest łatwe - ciągłe podróże, życie poza domem - ale mam poczucie, że dostałem drugą szansę. I właśnie dlatego potrafię się tym wszystkim jeszcze bardziej cieszyć.

Ta sytuacja była też pewnego rodzaju weryfikacją relacji i znajomości?

- Ta sytuacja pokazała mi, kto naprawdę dobrze mi życzy. Najważniejsza okazała się rodzina, bo to właśnie ona wspierała mnie najmocniej i była przy mnie każdego dnia. Widzieli, jak to wszystko przeżywam i przez co przechodzę. Dostałem też dużo wsparcia od kilku osób ze środowiska tenisowego - były telefony, wiadomości, zwykłe pytania o to, co u mnie. Nie chcę wymieniać nazwisk, ale te osoby na pewno wiedzą, że jestem im za to bardzo wdzięczny.

Oczywiście była też druga strona. Okazało się, że niektórzy ludzie, których uważałem za bliskich, wcale nimi nie byli i cieszyli się z tego, że nie mogę grać. To była trudna, ale cenna lekcja i pewnego rodzaju weryfikacja relacji

W twojej historii pojawiły się też Stany Zjednoczone i studia za oceanem. Jak w ogóle narodził się pomysł na taki wyjazd?

- To również było związane z całą tamtą sytuacją. Wiedziałem, że czeka mnie długa przerwa od gry i że stopniowo będę tracił punkty rankingowe. Razem z rodzicami doszliśmy wtedy do wniosku, że wyjazd do Stanów może być najlepszym rozwiązaniem. Tam mogłem jednocześnie studiować i grać bardzo dużo tenisa, a przy okazji ograniczyć koszty związane z dalszym rozwojem. Pierwszy rok spędziłem w Tennessee i był to dla mnie czas odbudowy - zarówno sportowej, jak i mentalnej. Bardzo dobrze wspominam ten okres, bo dostałem ogromne wsparcie od trenerów i znajomych. Nikt nie oceniał mnie przez pryzmat całej sytuacji, tylko wszyscy chcieli po prostu, żebym wrócił do grania i się rozwijał. Później przeniosłem się do Teksasu. W tamtym czasie pojawiły się możliwości transferów między uczelniami i związane z tym wsparcie finansowe, z którego chciałem skorzystać.

Dostałem kilka ofert, które realnie pomogły mi dalej rozwijać karierę tenisową, bo wiadomo, jak kosztowny jest ten sport. Myślę, że oba lata spędzone w Stanach były dla mnie bardzo ważne - pierwszy pozwolił mi wrócić do tenisa, a drugi pomógł mi ustabilizować się pod względem finansowym i sportowym

Jaki kierunek studiowałeś w Stanach?

- Management w sporcie.

Poza tenisem znajdujesz jeszcze czas na inne pasje albo sposób na odcięcie głowy od sportu?

- Właściwie cały czas kręci się to wokół sportu. Mój brat zawodowo gra w piłkę ręczną i często jeździłem do niego na Węgry, żeby oglądać jego mecze. Teraz niestety zmaga się z kontuzją, ale cały czas mu kibicuję. Bardzo lubię też piłkę nożną. Poza tym uwielbiam spędzać czas nad morzem w Trójmieście, szczególnie latem. Kiedy wracam do domu na tydzień czy dwa, staram się trochę odciąć od tenisowego świata i odpocząć mentalnie, ale sport i tak zawsze jest gdzieś obecny w moim życiu.

