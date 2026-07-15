Przełomowe wieści ws. Alcaraza. "Zielone światło". Wtedy Hiszpan wróci na kort

- W 2026 roku wolałbym wygrać tylko Australian Open zamiast dwóch innych Wielkich Szlemów - takimi słowami przywitał się z sezonem 2026 Carlos Alcaraz na jednej z konferencji prasowych w Melbourne. Wówczas nie spodziewał się z pewnością, jak wiele prawdy może się w nich znaleźć.

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Napisać, że Hiszpan wszedł w sezon z przytupem, to jak nic nie napisać. Celem numer jeden było zwycięstwo w Australii, co oznaczałoby skompletowanie gigantycznego karierowego osiągnięcia. Alcaraz dokonał tego w stylu iście imponującym. Przez długi czas wydawało się, że może wygrać bez straty seta.

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Ostatecznie sety stracił głównie przez problemy ze skurczami, które dotknęły go w półfinale przy prowadzeniu 2:0, choć nie można wykluczyć, że Djoković w finale i tak jedną partię by "urwał". Najważniejszy był jednak triumf. 22-latek stał się najmłodszym tenisistą w historii, który skompletował karierowego szlema.

Później wygrał w Dosze, a potem zaczęły się małe problemy. Te powiększyły się podczas turnieju ATP 500 w Barcelonie. Alcaraz wycofał się z niego po rozegraniu jednego meczu. Powodem była kontuzja nadgarstka. Jeszcze przed początkiem maja ogłosił, że nie zagra w Roland Garros, a kilka tygodni później, że opuści Wimbledon.

Od czerwca zaczęły pojawiać się pozytywne sygnały ws. jego rehabilitacji. Przełom miał nastąpić dzień po finale Wimbledonu, który wygrał Jannik Sinner. Włoch po meczu podkreślał, jak bardzo tenis tęskni za zawodnikiem, który według Djokovicia jest połączeniem: Nadala, Federera i właśnie "Nole".

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Hiszpańskie "La Verdad" ogłasza, że sprawy zmierzają w dobrą stronę. Według informacji dziennikarzy 23-latek dostał zielone światło na powrót do treningów. "Nadgarstek jest zdrowy i całkowicie wyleczony, a obciążenie treningowe będzie stopniowo zwiększane" - czytamy.

Francisco Moya przekazał także, jaki jest plan Alcaraza na najbliższe miesiące. "Tenisista z Murcji przystępuje do decydującej fazy rekonwalescencji z bardzo jasnym celem: powrotem na korty podczas turnieju Cincinnati Masters 1000 - ostatniej ważnej imprezy przygotowawczej przed US Open" - przekazał.

Turniej w Cincinnati rozpocznie się rozpocznie się w czwartek 13 sierpnia, a dla Alcaraza może zacząć się najwcześniej dwa dni później. Będzie on bronił tytułu sprzed roku, podobnie jak w US Open. To właśnie występ w Nowym Jorku będzie bez wątpienia najważniejszy. Alcaraz obecnie jest trzecim tenistą świata mimo przerwy od kwietnia. Do drugiego Zvereva traci niespełna 500 oczek.

Carlos Alcaraz i Jannik Sinner po finale US Open 2025 CHARLY TRIBALLEAU AFP





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