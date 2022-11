Przełomowe wieści dla Djokovicia! Wielki mistrz może odetchnąć?

Novak Djoković formalnie wciąż jest objęty trzyletnim zakazem wjazdu do Australii, co w teorii wyklucza jego udział w styczniowym Australian Open. To efekt deportacji z początku obecnego roku, gdy Serb nie został ostatecznie dopuszczony do startu, a po 10-dniowej sądowej batalii deportowano go z tego kraju.