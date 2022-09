Przełomowa wiadomość o Serenie Williams! Fani nie mają wątpliwości

Serena Williams pokazała charakter, serce do walki i wciąż niemałe umiejętności podczas ostatniej edycji US Open. Odprawiła ówczesną wiceliderkę światowego rankingu Anett Kontaveit 7-6, 2-6, 6-2.

3 września zatrzymała ją dopiero Australijka Alja Tomlnanović, z którą przegrała 5-7, 7-6, 1-6. Był to ostatni mecz w profesjonalnej karierze wielkiej Amerykanki, która przez 186 tygodni z rzędu była światową liderką kobiecego tenisa.

Nie oznacza to jednak, że Serena wycofała się z życia publicznego. Stało się wręcz przeciwnie. To ona była pierwszą modelką podczas New York Fashion Week. Zauroczyła fanów efektowną złotą suknią.

Czy ona jest w ciąży? Zastanawia mnie to samo pytanie pisali fani.

Faktycznie, zaokrąglenie górnej części brzucha legendarnej tenisistki jest zauważalne.

Najważniejsze, że dostrzeżono też wielką klasę Sereny. Poruszała się równym, pewnym krokiem zawodowej modelki, miała wzorowo ułożoną głowę.

"Serena Williams wysyła przełomowy przekaz do wszystkich spośród nas...Czasami zakończenie czegoś jest początkiem innej wspaniałej podróży. Wyglądasz wspaniale Sereno! - fanka Elonor.

