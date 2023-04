Przełomowa decyzja rywalki Świątek. Wytrzymała tylko kilka miesięcy

Zawodniczka z niewielkiego Flawil ma na koncie osiem triumfów w turniejach WTA . Pierwszy wywalczyła w czerwcu 2015 roku w Eastbourne , w finale pokonując... Agnieszkę Radwańską 6:4, 4:6, 6:0. W ciągu ostatnich miesięcy znacząco poprawiła swój dorobek. Wzbogacił się on o wygrane w Adelajdzie oraz Abu Zabi . Całkiem udany był również dla Belindy Bencic Australian Open , w trakcie którego dotarła do czwartej rundy, ulegając późniejszej triumfatorce - Arynie Sabalence.

Belinda Bencic pożegnała trenera

Od pięciu miesięcy Szwajcarkę prowadził rosyjski trener, Dmitrij Tursunow. Początkowo wydawała się ona być bardzo zadowolona ze współpracy. "To bardzo twardy szkoleniowiec. Zawsze mówi to, co myśli, nawet jeśli nie jest to przyjemne. Właśnie tego potrzebuję" - komentowała dodając, że trener "wyciąga ją ze strefy komfortu".