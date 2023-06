W tenisie Chiny wracają do łask. Banicja trwała cztery lata. Na przełomie października i września 2019 roku odbył się ostatni turniej WTA - WTA Finals w Shenzhen. Zwycięstwo odniosła Australijka Ashleigh Barty.

Koronawirus i sprawa Peng Shuai

Przez trzy sezony Chiny były pozbawione prawa do organizacji najważniejszych tenisowych rozgrywek. Najpierw z powodu pandemii koronawirusa , która wybuchła w tym kraju i drastycznych o obostrzeń sanitarnych, które obowiązywały nawet wtedy kiedy w Europie z nich zrezygnowano.

Osiem turniejów, w tym WTA Finals w Chinach

Niedawno szef WTA Steve Simon stwierdził, że wie, gdzie przebywa Chinka i że jest bezpieczna. To było prawdopodobnie przygotowanie pod informację o powrocie tenisistek do Chin.

Ważniejsze pieniądze niż wartości

Ale Steve Simon ma też problem. Jest krytykowany za to, że ważniejsze są dla niego pieniądze, a nie wartości. To nie tylko sprawa Peng Shuai. Podczas Roland Garrosa przeciwniczka Magdy Fręch w pierwszej rundzie Shuai Zheng na konferencji prasowej z płaczem mówiła o tym jak źle jest traktowana przez chińską federację, która nie pozwoliła jej na start na igrzyskach olimpijskich w Tokio i gnębi ją psychicznie. Zheng od trzech lat nie ma możliwości powrotu do kraju.