Przekazali to tuż po triumfie Rybakiny. Padło nazwisko Igi Świątek

Tomasz Chabiniak

Do garażu Jeleny Rybakiny wjedzie drugie Porsche. Wiceliderka światowego rankingu wygrała już turniej WTA 500 w Stuttgarcie w 2024 roku. W niedzielę dokonała tego drugi raz. Wtedy pokonała Martę Kostiuk, a dziś Karolinę Muchovą. Po ostatniej wymianie rywalizacji z Czeszką Opta przedstawiła ciekawą statystykę świadczącą o wszechstronności Kazaszki. Padło też nazwisko Igi Świątek.

Jelena Rybakina w sportowym stroju i opasce na głowie na tle ciemnego, nieostrego tła po meczu
Jelena Rybakina

Bukareszt 2019, Rzym 2023, Stuttgart 2024, Strasburg 2025, Stuttgart 2026 - to tytuły zdobyte przez Jelenę Rybakinę na kortach ziemnych. W niedzielę po raz drugi zatriumfowała we wspomnianym niemieckim mieście, zgarniając drugie w swojej karierze Porsche (tym razem cabriolet). Wygrała w dwóch setach z Karoliną Muchovą. Z punktu widzenia statystyków ma jeszcze jeden powód do radości.

Opta zaraz po ostatniej wymianie podkreśliła, że Kazaszka jest jedną z czterech aktywnych tenisistek, które mają co najmniej 5 trofeów zdobytych na więcej niż jednej nawierzchni. W przypadku 26-latki do mączki dochodzą zwycięstwa na kortach twardych (bo na trawie ma tylko jedno, Wimbledon 2022).

Cztery wspaniałe. Wśród nich Rybakina i Iga Świątek

W tym gronie znajdują się też Venus Williams, Elina Switolina i Iga Świątek. U Polki jest podobnie - tylko 1 triumf na trawie, Wimbledon 2025, ale za to 10 na mączce i 14 na hardzie. U Ukrainki podział wygląda następująco: 12 zwycięstw na hardzie, 7 na mączce (ani jednego na trawie). Z kolei Venus ma imponujących 31 wiktorii na kortach twardych, 9 na ziemnych i 5 na trawiastych, więc w jej przypadku pasowałaby każda kombinacja.

- Chciałbym serdecznie podziękować mojemu zespołowi. Bez was nie byłoby to możliwe. Dziękuję wam za to, że zawsze motywujecie mnie do dawania z siebie wszystkiego i codziennego doskonalenia się. Bardzo wam dziękuję - powiedziała Rybakina podczas ceremonii.

Ważna decyzja trenera Świątek i taka "kontra" z touru. "Wygląda chaotycznie"

Zobacz również:

Markus Guenthardt, dyrektor WTA Stuttgart
Tenis

Tak Niemcy uhonorowali zawieszoną Rosjankę. Afera w Stuttgarcie. "Brak szacunku"

Michał Chmielewski
Tennisistka w czapce z daszkiem w stroju sportowym, z widocznymi logotypami sponsorów na koszulce, stoi na tle rozmytej publiczności z wyrazem zamyślenia lub rozczarowania na twarzy.
Jelena Rybakina
Iga Świątek, Elina Switolina
Iga Świątek, Elina Switolina
Tenisistka w czarnej koszulce i białej czapce z daszkiem stoi na korcie trzymając rakietę tenisową, skupiona podczas meczu, na tle rozmytej publiczności.
Venus Williams
Michał Daszek: Momentami obrona była szalona, ale nasze zaangażowanie było fenomenalnePolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja