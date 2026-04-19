Przekazali to tuż po triumfie Rybakiny. Padło nazwisko Igi Świątek

Bukareszt 2019, Rzym 2023, Stuttgart 2024, Strasburg 2025, Stuttgart 2026 - to tytuły zdobyte przez Jelenę Rybakinę na kortach ziemnych. W niedzielę po raz drugi zatriumfowała we wspomnianym niemieckim mieście, zgarniając drugie w swojej karierze Porsche (tym razem cabriolet). Wygrała w dwóch setach z Karoliną Muchovą. Z punktu widzenia statystyków ma jeszcze jeden powód do radości.

Opta zaraz po ostatniej wymianie podkreśliła, że Kazaszka jest jedną z czterech aktywnych tenisistek, które mają co najmniej 5 trofeów zdobytych na więcej niż jednej nawierzchni. W przypadku 26-latki do mączki dochodzą zwycięstwa na kortach twardych (bo na trawie ma tylko jedno, Wimbledon 2022).

Cztery wspaniałe. Wśród nich Rybakina i Iga Świątek

W tym gronie znajdują się też Venus Williams, Elina Switolina i Iga Świątek. U Polki jest podobnie - tylko 1 triumf na trawie, Wimbledon 2025, ale za to 10 na mączce i 14 na hardzie. U Ukrainki podział wygląda następująco: 12 zwycięstw na hardzie, 7 na mączce (ani jednego na trawie). Z kolei Venus ma imponujących 31 wiktorii na kortach twardych, 9 na ziemnych i 5 na trawiastych, więc w jej przypadku pasowałaby każda kombinacja.

- Chciałbym serdecznie podziękować mojemu zespołowi. Bez was nie byłoby to możliwe. Dziękuję wam za to, że zawsze motywujecie mnie do dawania z siebie wszystkiego i codziennego doskonalenia się. Bardzo wam dziękuję - powiedziała Rybakina podczas ceremonii.

Jelena Rybakina Foto Olimpik AFP

Iga Świątek, Elina Switolina LI JINGXINHUAXinhua via AFP AFP

Venus Williams Scott Taetsch AFP

Michał Daszek: Momentami obrona była szalona, ale nasze zaangażowanie było fenomenalne Polsat Sport