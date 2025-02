Wzruszające słowa Rublowa. Łzy cisną się do oczu

- Byłem... uwięziony w pętli. Zagubiony w sobie. Przez kilka lat nie mogłem znaleźć drogi, nie mogłem zrozumieć, co powinienem zrobić, jakiemu celowi powinienem służyć... Może to zabrzmi trochę dramatycznie, ale nie mogłem znaleźć powodu, dla którego miałbym żyć ... Powiedzmy to tak: byłem całkowicie zagubiony - w taki poruszający sposób rozpoczął swoją wypowiedź w rozmowie z dziennikarką Reem Abulleil.

- Kiedy ci się to przytrafia przez tyle lat... przychodzi taki moment, kiedy nie możesz już tego znieść, to jest jak ból, który rośnie, rośnie i rośnie, i wtedy czujesz, że musisz odciąć sobie rękę. Zacząłem brać leki antydepresyjne: na początku czułem, że wszystko się poprawia, ale po pewnym czasie zdałem sobie sprawę, że chociaż nie pogorszyło to mojego stanu, to też nie podobało mi się to, co czułem, to było dziwne uczucie. Przestałem je brać po roku - kontynuował Rosjanin.