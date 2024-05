Przegrywała 1:5, spektakularny powrót Polki. 400 miejsc różnicy, wspaniały triumf

W przeszłości Daria Kuczer sięgała po tytuł mistrzyni Polski . Rywalizowała też w juniorskich zmaganiach wielkoszlemowych w tym czasie, co Iga Świątek. Po szkole średniej zdecydowała się na karierę uniwersytecką w Stanach Zjednoczonych, przez co rywalizowała głównie na terenie Ameryki Północnej. Rok temu zakończyła studia i od tego czasu ponownie można ją zobaczyć w zawodowych rozgrywkach na terenie Europy.

Nasza tenisistka, będąca aktualnie na 865. miejscu w rankingu WTA, pokonała na "dzień dobry" rozstawioną z "8" Ksenię Laskutową 3:6, 7:5, 6:3. Wtorkowa potyczka z Rosjanką, znajdującą się na 470. pozycji w kobiecym zestawieniu, trwała 3 godziny i 25 minut . W walce o ćwierćfinał na Kuczer czekała rywalizacja z inną zawodniczką ulokowaną pod koniec czołowej "500" - Lią Karatanczewą. Bułgarka plasuje się obecnie na 490. lokacie w światowym rankingu. Ponownie to rywalka przystępowała do meczu jako faworytka.

Kolejne cenne zwycięstwo Darii Kuczer. Polka odwróciła losy pierwszego seta

Będąca na fali 25-latka ze Szczecina zbudowała sobie przewagę na początku drugiej partii. Dopiero w czwartym gemie Karatanczewa zdołała wygrać pierwszego gema. Bułgarka walczyła do końca o powrót. W siódmym gemie, mimo prowadzenia 40-0 po stronie Kuczer, doszło do przełamania. Polka wciąż miała korzystny rezultat, ale było już tylko 4:3, bez przewagi przełamania. Końcówka należała jednak do Darii. Szybko odzyskała to, co straciła, a później zdołała zakończyć spotkanie przy własnym podaniu. Wygrała 7:6(1), 6:3 i awansowała do ćwierćfinału.