Przegrany tie-break Andriejewej. 173 minuty zaskakujących emocji w Madrycie

Mecz rozpoczął się od serwisu Bondar. W pierwszych minutach spotkania więcej działo się przy podaniu Andriejewej. Mimo to nie dochodziło do break pointów. W drugiej fazie seta ciężar przeszedł bardziej na gemy Węgierki. Podczas jedenastego rozdania nadeszła szansa dla Mirry - dość niespodziewana, bowiem Anna prowadziła 40-15 przy własnym serwisie. Mimo to dopuściła rywalkę do piłki na przełamanie. Już pierwsza okazja wystarczyła Rosjance.

Po zmianie stron, przy stanie 6:5, 18-latka podawała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Turniejowa "9" nie dokończyła sprawy. Doszło do tie-breaka, w którym lepiej poradziła sobie Bondar. Już przy wyniku 6-3 Węgierka posiadała setbola. Ostatecznie zamknęła partie dopiero przy trzeciej szansie. Finalny rezultat odsłony brzmiał 7:6(5) na korzyść nierozstawionej zawodniczki.

Andriejewa szukała odpowiedzi już na starcie drugiej części pojedynku, miała trzy break pointy na 2:0. Nie udało się wykorzystać żadnego i potem obserwowaliśmy szanse na przełamanie dla Anny. Mirra zdołała wyjść z opresji i skutecznie zwieńczyła kolejny fragment potyczki. Setbol dla Rosjanki pojawił się już w ósmym gemie. Wówczas Bondar przedłużyła jeszcze rywalizację w tej partii, ale tylko na moment. Tuż przed zmianą stron 18-latka zapewniła decydującą odsłonę zmagań dzięki wynikowi 6:3.

Mirra Andriejewa kontra Anna Bondar w czwartej rundzie

Na starcie trzeciej fazy spotkania zobaczyliśmy break pointa dla Węgierki na 2:0. Andriejewa oddaliła zagrożenie i zdominowała następny fragment. Zgarnęła w sumie pięć "oczek" z rzędu, dzięki czemu wyszła na 5:1. Wydawało się, że Rosjanka pewnie zmierza już w kierunku zwycięstwa. Turniejowa "9" posiadała jednak ogromne problemy z domknięciem potyczki. Traciła przewagę, zmarnowała meczbola w trakcie dziewiątego rozdania. Bondar doprowadziła do remisu 5:5.

Gra o wygraną rozpoczęła się od nowa. Po chwili Anna obroniła dwa break pointy i zagwarantowała sobie co najmniej tie-breaka. Mirra zdołała się uspokoić. Utrzymała swoje podanie, dzięki czemu doszło do decydującej rozgrywki. Początek należał do Rosjanki. Było 3-0, a potem 4-2 dla 18-latki. W następnych minutach Bondar wyrównała na 4-4. Ostatnie słowo należało jednak do Andriejewej. Turniejowa "9" wypracowała sobie kolejne dwa meczbole. Jednego nie wykorzystała, ale później posłała świetny return, którym zamknęła spotkanie wynikiem 6:7(5), 6:3, 7:6(5) po 173 minutach rywalizacji. Jutro nie przed godz. 13:00 zagra w ćwierćfinale z Leylah Fernandez.

Mirra Andriejewa

Anna Bondar

Leylah Fernandez

