Przegrany thriller ze Świątek, teraz moment chwały. Pogrom w 71 minut, gwiazda WTA za burtą

Już na starcie WTA 1000 w Toronto wylosowała Ons Jabeur, rozstawioną z "9". Tak wysokie uplasowanie w drabince Tunezyjka zawdzięcza jednak nie swojemu aktualnemu rankingowi, a licznym wycofaniom zawodniczek z czołówki ze zmagań w Kanadzie. Po nieudanym Wimbledonie 29-latka spadła na 16. miejsce w kobiecym notowaniu i na ten moment nie widać światełka w tunelu, by jej pozycja miała ulec poprawie. Trzykrotna finalistka Szlemów zmaga się z problemami zdrowotnymi. Z tego względu wycofała się w trakcie ubiegłotygodniowego turnieju WTA 500 w Waszyngtonie. Postanowiła wystartować już w Toronto, ale tego występu z pewnością nie zaliczy do udanych. Nie miała za wiele do powiedzenia w potyczce z Osaką.