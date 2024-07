Przegrany set Fręch, ale co się stało potem. Finalistka Australian Open ograna

Później do gry wkroczyła także Fręch. 26-latka stanęła przed doskonałą szansą na przełamanie serii pięciu porażek z rzędu . Przeciwniczką zawodniczki klubu KS Górnik Bytom okazała się Astra Sharma. Chociaż Australijka może pochwalić się tytułem finalistki Australian Open 2019 w grze mieszanej, to w singlu nie osiąga już tak doskonałych rezultatów. Obecnie plasuje się w połowie drugiej setki rankingu WTA, a więc około 100 lokat niżej od naszej reprezentantki.

Trzysetowy pojedynek Magdaleny Fręch. Polka w drugiej rundzie WTA 250 w Pradze

Obie tenisistki pewnie utrzymały na starcie własne podanie, ale od trzeciego gema zaczęły pojawiać się pierwsze okazje na przełamanie. Najpierw swoją szansę miała Fręch, a później Sharma. Na breaka trzeba było zaczekać jednak do siódmego gema . Wtedy Magdalena wykorzystała trzecią sposobność i wyszła na prowadzenie 4:3. Po chwili serwowała, miała 30-0. Wkradła się wówczas dekoncentracja, która sprawiła, że rywalka szybko odrobiła stratę. To nie był jednak koniec serii przełamań. W dziewiątym gemie Polka znów wyszła na prowadzenie po kolejnym breaku, a później zakończyła seta rezultatem 6:4.

Drugi set rozpoczął się świetnie dla tenisistki urodzonej w Łodzi. Przełamanie na start, okazja na 2:0. Później nasza tenisistka zatraciła pewność siebie i przegrała w sumie pięć gemów z rzędu. Zerwała się jeszcze do walki na koniec partii, odrobiła stratę jednego breaka. To było jednak wszystko, na co pozwoliła Australijka. 6:2 i doszło do decydującego o losach awansu trzeciego seta.