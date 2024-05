Przegrany set, a potem 6:1. Kolumbijka zaskoczyła finalistkę Wimbledonu w Roland Garros

Tunezyjka w pierwszej rundzie bez większych problemów pokonała Sachię Vickery w dwóch setach. Mimo to nie brakowało ciekawych zdarzeń na korcie. W trakcie gry był zasuwany dach, co nie do końca spodobało się finalistce ubiegłorocznego Wimbledonu. Nie wytrąciło jej to jednak z równowagi i wykonała swoje zdanie. Kolejną przeciwniczką 29-latki okazała się Camila Osorio, która nie tak dawno stoczyła maratoński pojedynek z Magdaleną Fręch. Kolumbijka słynie z niezwykłej waleczności i pokazała to także w meczu o awans do trzeciej fazy.