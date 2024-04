Przegrany set, 1:3 i nagły zwrot. Polak z awansem do finału ATP w Barcelonie

Iga Świątek prowadziła Polskę do finału Billie Jean King Cup / Assosiated Press / © 2024 Associated Press

Jan Zieliński i Hugo Nys w finale turnieju ATP w Barcelonie

Druga partia rozpoczęła się bliźniaczo do pierwszej. W trzecim gemie znów przełamanie zaliczyli Machac i Zhang, tyle że później Polak i jego partner zrobili to samo. Od stanu 3:3 w gemach gra była niezwykle wyrównana, aż do tie-breaka. W nim Zieliński i Nys szybko wyszli na prowadzenie 3:0 i utrzymali je do końca, ostatecznie wygrywając tę część spotkania 7:3.