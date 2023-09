Przegrany finał Linette. Chinka bezlitosna. Nie było czego zbierać

Magda Linette od początku bardzo dobrze sobie radziła podczas swojego pobytu w Chinach . W drodze do finału straciła zaledwie jednego seta - w meczu pierwszej rundy z Jodie Burrage . Od tego momentu notowała serię ośmiu wygranych partii z rzędu. W pojedynku o tytuł przyszło jej się zmierzyć z Xiyu Wang . 31-latka miała już okazję w przeszłości rywalizować z Chinką . Miało to miejsce w... Hua Hin w 2020 roku, gdzie poznanianka sięgnęła po swój ostatni singlowy tytuł.

Popisowy pierwszy set w wykonaniu Chinki

W kolejnym gemie doszło do kolejnego przełamania serwisu poznanianki . Xiyu Wang grała z niezwykłą swobodą, jakby to nie był finał, a mecz pierwszej rundy. Reprezentantka gospodarzy wygrała następnie gema przy swoim podaniu i zrobiło się już 4:0 z jej perspektywy.

31-latka z Polski miała problem zaczepić się na grę i odpowiedzieć na to, co prezentuje rywalka. Komentująca to spotkanie na antenie CANAL+ SPORT 2 Joanna Sakowicz-Kostecka przyznała, że cały czas widać, jak Chinka gra o jedno tempo szybciej od Magdy.