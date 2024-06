Przegrana ze Świątek, a teraz takie wieści z Paryża. Gauff jednak zagra w finale

Na pomeczowej konferencji Gauff wracała myślami do tego, co wydarzyło się w czwartym gemie drugiego seta. Wówczas doszło do kontrowersyjnej sytuacji, po której punkt został przyznany naszej tenisistce. Amerykanka kwestionowała tę decyzję, a po meczu w mocnych słowach wypowiadała się na temat braku systemu powtórek, który mógłby szybko wyjaśnić takie zdarzenie.

