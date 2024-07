Przegrała ze Świątek, teraz uderza w organizatorów Wimbledonu. Wstrząsające wyznanie gwiazdy

Przełomowy sezon dla Danielle Collins. Jak się żegnać, to w taki sposób

Wyniki osiągane w trakcie touru najlepiej świadczą o tym, z jak wielką motywacją tenisistka przystąpiła do swojego "last dance" na kortach. Collins po szybkim odpadnięciu z Indian Wells po starciu z Igą Świątek złapała wiatr w żagle i nieoczekiwanie triumfowała w Miami Open . W finale pokonała Jelenę Rybakinę 7:5, 6:3. Amerykanka poszła za ciosem i sięgnęła po mistrzostwo w kolejnym turnieju, w Charleston.

Dramatyczne wyznanie przed Wimbledonem. Collins poruszyła powszechny problem

Intencją Collins było zwrócenie uwagi na fakt, że choć media społecznościowe ułatwiają kontakt z fanami i pozwalają wynieść go na zupełnie inny poziom, wiążą się również z wieloma zagrożeniami. Podkreśliła, że niekiedy "stwarza to szansę na uzyskanie dostępu do ciebie przez ludzi, z którymi jest źle i nie są w najlepszym stanie mentalnym".

- Nie odwiedzam z reguły większości miejsc sama. Dbam o to, żeby zawsze była ze mną ochrona. To coś, co mocno wpływa na mnie mentalnie. Przez długi czas ciężki mi było z samą sobą. Czasami zadawałam sobie pytanie: co zrobiłam, żeby ci ludzie wierzyli, że mogą w taki sposób przekraczać granice - dodała tenisistka.