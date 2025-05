Przegrała ze Świątek i nie wychodzi na kort. Nie dają jej żyć, jest kolejny atak

Caroline Garcia nie wraca na kort od sześciu tygodni. Na horyzoncie Paryż

"Gdyby naprawdę ci zależało, to grałabyś mimo bólu - ktoś powiedział mi to kilka tygodni temu, po tym jak wyjaśniłem, że nie jestem gotowy do gry. Nie jest to atak na tę osobę, ale raczej refleksja nad sposobem myślenia, który kształtuje się u sportowca od najmłodszych lat: jakby granie pomimo kontuzji było oznaką honoru lub koniecznością" - zaznaczyła na wstępie 31-letnia tenisistka.