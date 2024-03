Przegrała z Igą Świątek, wzięła rewanż na innej Polce. Pożegnanie z Miami

Dwa mecze Magdy Linette w Miami, ten drugi po sześciu dniach. Z podobnym efektem

Bezbarwny pierwszy set, zacięty drugi. Pożegnanie Magdy Linette z Miami

Linette i Pera wielokrotnie musiały w pierwszym secie bronić się przed przełamaniami, dwukrotnie ta sztuka im się nie udało. Przy stanie 2:5 mogły już partię spisać na starty, choć powalczyły do końca, wygrały dwa kolejne gemy. To było jednak za mało, ostatnie zdanie należało do Chinki i Czeszki.

W drugim secie sytuacja wyglądała już jednak inaczej, to był cios za cios. W dziesiątym gemie, przy stanie 5:4 dla Linette i Pery, doszło do równowagi. To zaś oznaczało piłkę setową dla Polki i Amerykanki - pierwszą i... ostatnią. Nie wykorzystały jej, później musiały szukać swojej szansy w tie-breaku. Nie udało się jednak doprowadzić do decydującej rozgrywki, zadecydowały dwa przegrane kolejne serwisy i z 2:1 zrobiło się 2:5. Rywalki zakończyły mecz już przy pierwszej okazji.