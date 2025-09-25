Partner merytoryczny: Eleven Sports

Przedłużało się oczekiwanie Polki w Pekinie. Wtedy wyłoniła się potencjalna rywalka Świątek

Andrzej Grupa

Mecz Magdaleny Fręch z Ellą Seidel został wyznaczony jako drugi na Brad Drewett Stadium w Pekinie, Polka i Niemka musiały czekać, aż zakończy się wcześniejsze starcie Ann Li - Camila Osorio. O tyle dla polskich kibiców istotne, że jedna z nich może być rywalką Igi Świątek już w najbliższy poniedziałek, w trzeciej rundzie China Open. I było to najdłuższe spotkanie z tych pierwszych w Pekinie - trzysetowe, z niewielką ilością przełamań. Aż w końcu swoją wyższość pokazała Kolumbijka, która w sobotę zagra z Anną Kalinską właśnie o trzecią rundę.

Camila Osorio
Camila OsorioLuis AcostaAFP

Turniej WTA 1000 w Pekinie rozpoczął swoje główne zmagania w środę, czwartek to drugi dzień rywalizacji w górnej połówce drabinki. Czyli w tej, w której znajdują się m.in. Iga Świątek i Magdalena Fręch. Z uwagi na to, że łodzianka nie została rozstawiona, musi rywalizować już na tym etapie. Trafiła zaś na 20-letnią Niemkę Ellę Seidel, robiącą spore postępy, z którą w zeszłym roku już przegrała.

Ich spotkania zostało ustawione jako drugie na Brad Drewett Stadium - czwartym co do ważności obiekcie w tenisowym kompleksie w stolicy Chin. Gdyby grały jako pierwsze, o godz. 11 lokalnego czasu (godz. 5 w nocy), miałyby pewnie dokładnie, co do minuty, wszystko zaplanowane. Ich mecz ustawiono jednak jako drugi, zaraz po zakończeniu starcia Camila Osorio - Ann Li. O tyle istotnego, że miało wyłonić rywalkę Anny Kalinskiej w drugiej rundzie, czyli też potencjalną przeciwniczkę Świątek w kolejnej fazie, w 1/16 finału.

    Bo choć Rosjanka jest rozstawiona i zapewne też zostanie faworytką, to jednak z jedną i drugą ma remisowy bilans starć: 1:1. A w przeszłości przegrywała z nimi seta... bajglami, do zera.

    WTA 1000 w Pekinie. Ann Li kontra Camila Osorio w pierwszej rundzie. Magdalena Fręch czekała na koniec tej potyczki

    Kolumbijka i Amerykanka stworzyły ponad trzygodzinne widowisko, w którym o sukcesie zdecydowały pojedyncze piłki w gemach. Jeszcze w pierwszym secie doszło do pięciu przełamań, później było ich już niewiele.

    Ann Li, rywalka Świątek z czasów juniorskich, ale także juniorska finalistka Wimbledonu (rok przed triumfem Igi przegrała go z Claire Liu), miała wszystko wyłożone na tacy. Prowadziła 5:3, później przy stanie 5:4 dostała piłkę setową. I serwowała. Trafiła drugim podaniem, Kolumbijka odpowiedziała, zagrywały przez środek kortu. Amerykanka zmarnowała okazję, trafiła bekhendem w siatkę, takie błędy zdarzały się jej dość często. Za moment przegrała tego gema, później dwa kolejne. A więc i seta.

    Dwie tenisistki stoją naprzeciwko siebie przy siatce kortu tenisowego, wymieniając uścisk dłoni po meczu, obie ubrane w sportowe stroje, w tle rozmyta widownia.
    Ann LiMaddie Meyer/Getty Images via AFPAFP

    W drugiej partii przełamań nie było, choć Amerykanka miała dwie szanse na starcie seta i jedną pod koniec. Doszło do tie-breaka, decydowały w nim niuanse. Przy 5-6 podawała Osorio, miała inicjatywę i... wyrzuciła piłkę za końcową linię.

    Rozstrzygał więc trzeci set, Li dość szybko została przełamana, znalazła się w bardzo trudnym położeniu. Sama nie potrafiła dobrać się do serwisu Osorio. A kolejne szanse upływały, została już ta ostatnia. Kolumbijka prowadziła bowiem 5:4, serwowała po zwycięstwo.

      I w takich właśnie momentach pojawia się dodatkowy stres, nie wszystkie zawodniczki potrafią sobie z nim poradzić, gdy trzeba domknąć spotkanie. Osorio zaczął zawodzić pierwszy serwis, szybko zrobiło się 0-40.

      Pierwszego break pointa obroniła po zagraniu w taśmę rywalki, choć sama wcześniej zagrała w końcową linię. A później drugiego. Został trzeci - i tu już sama spudłowała przy dość prostym slajsie. 5:5, musiały grać dalej.

        Tyle że Li znów zawiodła w swoim gemie: najpierw trafiła bekhendem w siatkę, za moment podwójny błąd sprawił, że przegrywała 5:6. I drugiej szansy na odwrócenie losów mecz już nie dostała, choć miała jeszcze przewagę w kolejnym gemie. Kolumbijka wygrała 7:5, 6:7 (5), 7:5.

        I to ona zagra z Kalinską, a później być może ze Świątek.

        Pekin (K)
        1/64 finału
        25.09.2025
        05:00
        Zakończony
        Camila Osorio
        Camila Osorio - Beatriz Haddad Maia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

