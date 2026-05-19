Przeciek z WTA. Cios w Sabalenkę przed Roland Garros. To jeszcze nie koniec

Nadchodzący powrót Białorusinów do poważnego sportu pod własną flagą zszokował kibiców z całego świata. Wydawało się, że do zmiany decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego prędko nie dojdzie, przynajmniej dopóki trwa wojna w Ukrainie. Działacze kilka tygodni temu wydali jednak komunikat, który zmienił sytuację o sto osiemdziesiąt stopni. W kraju rządzonym przez Aleksandra Łukaszenkę wystrzeliły korki od szampanów.

"Zarząd MKOl nie zaleca już żadnych ograniczeń w udziale białoruskich sportowców, w tym drużyn, w zawodach organizowanych przez Międzynarodowe Federacje i międzynarodowych organizatorów imprez sportowych. MKOl zniósł zalecane warunki uczestnictwa Międzynarodowych Federacji i międzynarodowych organizatorów imprez sportowych z dnia 28 lutego 2022 roku i 28 marca 2023 roku, odnoszących się do Białorusi i białoruskich sportowców" - mogliśmy przeczytać w oświadczeniu.

Aryna Sabalenka jeszcze musi poczekać. Prędko nie zagra pod białoruską flagą

Od razu wzrok sportowego świata skupił się na największych gwiazdach pochodzących z kraju rosyjskiego sojusznika. O powrocie do elity marzą hokeiści. Natomiast pod swoją flagą chciałaby grać jak najszybciej Aryna Sabalenka. Ojczyzna jest bardzo ważna dla liderki światowych list, wielokrotnie podkreślała to w przeszłości. 28-latka zapewne liczyła więc na to, by jeszcze w obecnie trwającym sezonie przy jej nazwisku widniała białoruska flaga. Okazuje się, że to wcale nie takie proste. Z nowymi informacjami pospieszył Dominik Senkowski.

"Jak usłyszałem w WTA, Aryna Sabalenka dalej nie będzie mogła grać z flagą i hymnem Białorusi. Nie ma zmiany mimo ostatniej decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o braku ograniczeń dla Białorusinów. ITF też nie zmienia stanowiska. WTA potrzebuje więcej czasu na analizę" - napisał dziennikarz "sport.pl" na platformie X. "Białorusinki będą mogły grać, jak ostatnio, jedynie jako neutralne w turniejach WTA, Wielkiego Szlema oraz na igrzyskach. Nie mogą zaś występować w drużynie w Billie Jean King Cup oraz United Cup, nie ma turniejów ITF w Białorusi" - dodał w kolejnym wpisie.

Motywacji gwieździe na pewno jednak nie zabraknie. Niebawem jako jedna z głównych faworytek przystąpi do Rolanda Garrosa.

