Przeciek z WTA. Cios w Sabalenkę przed Roland Garros. To jeszcze nie koniec
W pierwszej połowie maja pojawiły się przełomowe informacje dotyczące Białorusi. Sportowcy z tego kraju nie będą już blokowani przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, co oznacza, że flaga naszych wschodnich sąsiadów ponownie zagości na wielu stadionach oraz halach. Na decyzji miała skorzystać między innymi Aryna Sabalenka, która rozgrywa swoje spotkania jako zawodniczka neutralna. Decyzja należała jednak do WTA. I póki co nie ma przełomu w sprawie.
Nadchodzący powrót Białorusinów do poważnego sportu pod własną flagą zszokował kibiców z całego świata. Wydawało się, że do zmiany decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego prędko nie dojdzie, przynajmniej dopóki trwa wojna w Ukrainie. Działacze kilka tygodni temu wydali jednak komunikat, który zmienił sytuację o sto osiemdziesiąt stopni. W kraju rządzonym przez Aleksandra Łukaszenkę wystrzeliły korki od szampanów.
"Zarząd MKOl nie zaleca już żadnych ograniczeń w udziale białoruskich sportowców, w tym drużyn, w zawodach organizowanych przez Międzynarodowe Federacje i międzynarodowych organizatorów imprez sportowych. MKOl zniósł zalecane warunki uczestnictwa Międzynarodowych Federacji i międzynarodowych organizatorów imprez sportowych z dnia 28 lutego 2022 roku i 28 marca 2023 roku, odnoszących się do Białorusi i białoruskich sportowców" - mogliśmy przeczytać w oświadczeniu.
Aryna Sabalenka jeszcze musi poczekać. Prędko nie zagra pod białoruską flagą
Od razu wzrok sportowego świata skupił się na największych gwiazdach pochodzących z kraju rosyjskiego sojusznika. O powrocie do elity marzą hokeiści. Natomiast pod swoją flagą chciałaby grać jak najszybciej Aryna Sabalenka. Ojczyzna jest bardzo ważna dla liderki światowych list, wielokrotnie podkreślała to w przeszłości. 28-latka zapewne liczyła więc na to, by jeszcze w obecnie trwającym sezonie przy jej nazwisku widniała białoruska flaga. Okazuje się, że to wcale nie takie proste. Z nowymi informacjami pospieszył Dominik Senkowski.
"Jak usłyszałem w WTA, Aryna Sabalenka dalej nie będzie mogła grać z flagą i hymnem Białorusi. Nie ma zmiany mimo ostatniej decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o braku ograniczeń dla Białorusinów. ITF też nie zmienia stanowiska. WTA potrzebuje więcej czasu na analizę" - napisał dziennikarz "sport.pl" na platformie X. "Białorusinki będą mogły grać, jak ostatnio, jedynie jako neutralne w turniejach WTA, Wielkiego Szlema oraz na igrzyskach. Nie mogą zaś występować w drużynie w Billie Jean King Cup oraz United Cup, nie ma turniejów ITF w Białorusi" - dodał w kolejnym wpisie.
Motywacji gwieździe na pewno jednak nie zabraknie. Niebawem jako jedna z głównych faworytek przystąpi do Rolanda Garrosa.