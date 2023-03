Anastazja Potapowa znów na ustach kibiców tenisa z całego świata. I nie tylko ich, bowiem jej niechlubny gest komentowany jest też poza środowiskiem sportowym. Tuż przed pojedynkiem z Jessicą Pegulą po kortach Indian Wells paradowała ona w koszulce Spartaka Moskwa . To klub, który szczególnie upodobał sobie Władimir Putin. W zeszłym roku prezydent Federacji Rosyjskiej oficjalnie składał mu życzenia. W obliczu tych faktów zachowanie tenisistki odczytano jednoznacznie - jako prowokację.

W ten sposób Potapowa "sprytnie" obeszła ustalone przez WTA i ATP reguły, wedle których Rosjanie i Białorusini mogą występować w zawodach pod auspicjami federacji, ale tylko pod warunkiem zachowania neutralności. Nie mogę eksponować symboli narodowych. Na koszulce tenisistki rosyjskiej flagi nie było, więc zasadniczo jest "czysta", natomiast niesmak pozostaje i trudno patrzeć na jej motywacje inaczej niż przez pryzmat nawiązywań do swojego kraju.

Rosjanie, w swoim stylu, bagatelizują sytuację i są przeogromnie zadziwieni (na pozór lub nie) kontrowersjami . "Zachowanie Potapowej jest całkiem zrozumiałe. Tenisistka poszła na mecz w koszulce swojej ulubionej drużyny. Tej zimy dziewczyna opublikowała już w sieciach społecznościowych zdjęcie w czerwono-białej koszulce, w której trenowała w Dubaju. Co więcej, na przykład Wiktoria Azarenka chodziła na mecze w koszulce PSG, więc nie można powiedzieć, że Potapowa zrobiła coś niedopuszczalnego" - rozpisują się w Sports.ru.

Porównanie zdaje się nie być do końca trafione. Przywołana Białorusinka w koszulce francuskiej drużyny to na pewno inny przypadek i kaliber niż Rosjanka w trykocie lubianego przez Putina moskiewskiego klubu.

Co na to wszystko sama Anastazja? Zabrała głos w mediach społecznościowych. Co ciekawe, zachowuje się jak gdyby nigdy nic...

Anastazja Potapowa paradowała po korcie w koszulce Spartaka Moskwa. Potem zamieściła wpis w mediach społecznościowych

Z pojedynku Jessica Pegula - Anastazja Potapowa zwycięsko wyszła Amerykanka. Wygrała 3:6, 6:4, 7:5 i to ona zagra w następnej rundzie Indian Wells. Rosjanka żegna się z turniejem. Przy tej okazji zamieściła na Instagramie wpis. Ani słowem nie wspomniała o swoim zachowaniu, które oburzyło tak wielu kibiców. "Wczoraj była ciężka walka, dzisiaj czuję się bardzo obolała. Wrócę silniejsza. Do zobaczenia za rok" - zapowiedziała.

Za to w komentarzach pod wpisem internauci nawiązują do wystąpienia w koszulce Spartaka. Zagadują o to tenisistkę, lecz ona milczy.

Wcześniej, a konkretnie latem w Cincinnati, Potapowa "zasłynęła" obiekcjami, które zgłosiła względem jednej z fanek zasiadających na trybunach . Kobieta miała przy sobie ukraińską flagę, co bardzo nie spodobało się rosyjskiej tenisistce. Sprawę opisał wówczas dziennikarz Ben Rothenberg. Według jego relacji arbiter, zaalarmowana przez Anastazję, przerwała mecz i podeszła do kobiety z barwami Ukrainy. Miała jej powiedzieć, że to, co robi jest... "nieładne". W odpowiedzi usłyszała, że "nieładnie to jest najeżdżać inny kraj".

Na tym się nie skończyło. Ostatecznie postraszono kobietę policją i niejako zmuszono do opuszczenia kortu. Później tłumaczono, że wcale nie chodziło o barwy, a o... wielkość flagi. Miała przekraczać wymiary dopuszczone przepisami.

