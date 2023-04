Tuż po agresji Rosji na Ukrainę władze światowego tenisa podjęły decyzję, że zawodnicy i zawodniczki z kraju Władimira Putina wciąż będą mogli występować na kortach, choć - pod neutralną flagą. Nie wszyscy jednak na to przystali - organizatorzy Wimbledonu w ubiegłym roku zdecydowali, że nie dopuszczą Rosjan i Białorusinów do rywalizacji. Zapłacili za to surową cenę - wielkoszlemowy turniej został "wykrojony" z rankingów.