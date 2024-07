Prowadzenie Gauff, ale rywalka z 298. miejsca odrobiła stratę. Skończyło się 6:0

Mistrzyni US Open 2023 nie miała zatem odpoczynku przed swoim starciem o miejsce w czwartej rundzie singla. 20-latka była jednak wyraźną faworytką meczu z Sonay Kartal. Reprezentantka gospodarzy plasuje się obecnie na 298. miejscu w rankingu WTA. Do głównej drabinki Wimbledonu dostała się poprzez trzystopniowe eliminacje. W pierwszej rundzie docelowych zmagań sprawiła sensację, ogrywając Soranę Cirsteę. Później wygrała z Clarą Burel i tak doszło do jej starcia z Coco Gauff. Brytyjka znalazła sposób, by przeciwstawić się nieco wiceliderce rankingu WTA.