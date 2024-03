Prowadzenie 3:1 nie wystarczyło. Fatalna passa Magdy Linette trwa, będzie kolejny spadek

Associated Press / © 2023 Associated Press

Magda Linette nie wykorzystała wielkiej szansy. Szybko odpada z Miami

Drugi set również rozpoczął się od przełamania na korzyść Ukrainki. Tym razem udało jej się jednak potwierdzić przewagę, chociaż nie było o to łatwo. Linette miała aż cztery break pointy, ale żadnego z nich nie udało się wykorzystać, przez co Curenko wyszła na prowadzenie 2:0. Jak się później okazało - ten gem zbudował pewność siebie po stronie Ukrainki. Chociaż Polka wygrała trzeciego gema, to kolejne wędrowały już tylko do rywalki. Ostatecznie Curenko triumfowała w drugim secie 6:1 i doszło do decydującej partii.