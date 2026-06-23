Marcin Możdżonek wywołał burzliwą dyskusję, publicznie zgłaszając wątpliwości co do przyznania Mai Chwalińskiej stypendium w wysokości 9600 zł brutto miesięcznie od Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Podkreślał niezwykły sukces tenisistki na Roland Garros 2026, jednocześnie oceniając, że to "owoc jej twardej pracy, determinacji i ogromnego poświęcenia jej rodziny - ale na pewno nie zasługa polskiego systemu szkolenia".

Jego zdaniem finansowe wsparcie od państwa przyszło po prostu za późno i powinno być przeznaczone dla młodych talentów, które dopiero wchodzą w wielki świat sportu, a niekoniecznie mają pieniądze na rozwój kariery.

Przyznawanie publicznych pieniędzy w momencie, gdy zawodniczka za sam finał w Paryżu swoją ciężką pracą zdobyła ponad 3 miliony złotych netto, nie ma nic wspólnego z realnym wspieraniem jej kariery. To klasyczna próba podpięcia się pod cudze osiągnięcia

"Gdzie był resort, gdy Chwalińska była obiecującą nastolatką i borykała się z problemami finansowymi, nie mając za co opłacić noclegów podczas zagranicznych turniejów? Wtedy polski system był ślepy" - dodawał.

To absolutnie nie zamyka tematu. Teraz były siatkarski mistrz świata (2014), a dziś doradca prezydenta Karola Nawrockiego, raz jeszcze zabiera głos i odnosi się do sprawy stypendium, które sam pobierał przed laty.

Możdżonek potwierdza. Też otrzymał od rządu takie stypendium jak Chwalińska

Marcin Możdżonek - w odpowiedzi na komunikat Ministerstwa Sportu i Turystyki, w którym napisano, że przez lata kariery pobrał 275 tys. zł w ramach państwowego stypendium - oficjalnie potwierdza, że za czasów siatkarskiej kariery też otrzymał takie wsparcie jak Maja Chwalińska. Jednocześnie tłumaczy, w czym tkwi - według niego - sedno problemu. I objaśnia swoje intencje.

Podkreśla, że jego wcześniejszy wpis nie bił w Chwalińską, a w system finansowania sportowców. "Jestem zdecydowanym krytykiem systemu, który w trakcie treningu zawodników młodszych kategorii wiekowych, rzuca jakieś ochłapy i opiera szkolenie na wkładzie finansowym rodziców, trenerów, sponsorów, a kiedy zawodnik osiąga życiowy sukces i pieniądze - wjeżdża minister na zdjęcie i daje stypendium za wyniki" - objaśnia.

Ktoś taki propagandowy przepis wymyślił właśnie na tę okoliczność. Każdy, bez wyjątku, minister do tej pory skrzętnie z tego korzystał. Ja też mam takie zdjęcia jako zawodnik. I miałem takie stypendium

Zaznacza, że sportowcy zarabiający godne pieniądze wcale nie wymagają dofinansowania. Woleliby, aby pomóc im wcześniej, lata wstecz, gdy nie mieli takich funduszy. "Czy w ogóle wiecie, ile po drodze odpada utalentowanej młodzieży z braku środków finansowych?!" - pyta retorycznie.

Doradca Nawrockiego wprost do ministra Tuska: "Naprawdę trzeba tłumaczyć?"

Możdżonek porusza też temat z poprzedniego wpisu. Chodzi o flagowy projekt Klub Pro mający na celu wsparcie klubów sportowych. Z jego wiedzy wynika, że i ten system działa wadliwie, a pieniądze trafiają przede wszystkim do najsilniejszym i najbogatszych podmiotów.

"W skutecznym systemie małe kluby sportowe nie oddają wytrenowanych i nauczonych dobrych nawyków talentów do bogatych klubów, które bogacą się w zamkniętym obiegu Klub Pro" - doprecyzowuje teraz.

Zaznacza również, że nie ma możliwości, aby "równe zasady finansowania funkcjonowały na poziomie seniora". Dlaczego?

Rzeczywistość np. taekwondo, kolarstwa, kajakarstwa nie jest taka sama jak piłki nożnej, siatkówki, a ta różni się też od piłki ręcznej, lekkiej, czy boksu. To nie jest skomplikowane

"Naprawdę trzeba ministrowi sportu tłumaczyć, dlaczego ten system jest niewydolny i to bezskuteczne przepalanie publicznych pieniędzy? Naprawdę zamiast merytorycznie dyskutować o zmianach w niewydolnym systemie, wolicie jak za PRL-u szukać 'w teczkach' ile dostałem stypendium i tym samym przyznawać mi rację?" - podsumowuje.

Na koniec publikuje zdjęcie, na którym widać Jakuba Rutnickiego i siedzącego obok Dawida Kacprzyka. "Na zdjęciu z lewej Pana ministra to jakiś lekarz klubowy? A nie, przepraszam, ten Pan nie ma specjalizacji. To po prostu znajomy z partii" - kończy.

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Uroczyste spotkanie ministra Jakuba Rutnickiego z Mają Chwalińską materiały prasowe