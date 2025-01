Aryna Sabalenka była faworytką ćwierćfinałowego meczu Australian Open i wywiązała się z tej roli, choć nie bez problemów. Anastazja Pawluczenkowa przegrała pierwszego seta, ale podniosła się w drugiej partii, doprowadzając do wyrównania. Decydująca odsłona należała jednak do Białorusinki, dzięki czemu cel trzeciego z rzędu triumfu w Melbourne pozostaje możliwy do osiągnięcia.

Aryna Sabalenka miała spore problemy. Trzy sety z Pawluczenkową

- Udało mi się przepchnąć ten mecz w tych wietrznych warunkach. Rywalka była trudna do pokonania. Grała agresywnie, jestem szczęśliwa, że wygrałam - podkreśliła. - Dziękuję wam za tę atmosferę - zwróciła się do zgromadzonej na Rod Laver Arenie publiczności. Następnie w żartobliwy sposób zaprosiła ją na drugi mecz sesji wieczornej.

Jak przyznała, ma on jej przypominać, by się nie poddawać, wierzyć w siebie i naciskać na spełnianie celów w życiu. Spróbuje przekonać członków swojego sztabu, by też sobie taki sprawili. Zaśmiała się, że być może będzie musiała to zrobić bez ich świadomości. Przypomniała, że trener Jeleny Rybakiny Stefan Vukov zrobił sobie tatuaż po jej wygranej w Wimbledonie 2022. Widnieje na nich imię tenisistki i data finału.