Problemy Novaka Djokovicia! Serb sam wykonał ten ruch

Oprac.: Michał Ruszel Tenis

Serbski tenisistka Novak Djoković nie przystąpi do turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu, do którego wcześniej zgłosił akces. Nie wiadomo, czy "Joker" tak samo nie postąpi z wielkoszlemowym US Open.

Zdjęcie Novak Djoković / AFP