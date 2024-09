Turniej rangi WTA 1000 w Pekinie zaczyna się rozkręcać. Choć w stawce brakuje Igi Świątek, to fani tenisa z pewnością mogą liczyć na wielkie emocje. W środowym meczu pierwszej rundy grały ze sobą Naomi Osaka i Lucia Bronzetti - to powtórka z majowo-czerwcowego French Open, wtedy ich spotkanie także odbyło się w tej fazie imprezy. Choć obie zawodniczki dzielą tylko cztery miejsca rankingowe (Japonka jest 73., a Włoszka 77.) to za faworytkę eksperci uważali czterokrotną mistrzynię wielkoszlemową.

