Problemy mistrzyni Australian Open, rywalka mocno postraszyła. A później demolka

Wiktoria Azarenka w ostatnich sezonach ma problem, by nawiązać do największych sukcesów w swojej karierze. 35-letnia tenisistka z Białorusi, która dwukrotnie wygrywała Australian Open (w 2012 i 2013 roku) po raz ostatni w finale wielkoszlemowej imprezy zameldowała się cztery lata temu, kiedy to grała o trofeum US Open. Wówczas przegrała z Naomi Osaką.