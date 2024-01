Próba oszustwa "na Sabalenkę", zrobiła się afera. Białorusinka zabrała głos

Moi przyjaciele są tak mądrzy jak Natalie Roshe i nie uwierzą tym idiotom. Kochani, uwaga, to nie jest mój numer telefonu. To są oszuści, nie potrzebuję pieniędzy z Rosji. Mam nadzieję, że odpowiedzą za to

Australian Open 2024: Aryna Sabalenka broni tytułu

14 stycznia rozpocznie się Australian Open. Sabalenka przyznała, że próba obrony tytułu w Melbourne wiąże się z nowym rodzajem presji. - W zeszłym roku wykonałam niesamowitą pracę. To nie było coś łatwego do zrobienia. W tym sezonie też będzie trudno. Samo posiadanie tego rodzaju myśli w głowie, cóż, właściwie mam tytuł do obrony, sprawia, że nie jest to łatwe. Staram się nie ulegać tej presji. Po prostu chcę się przygotować jak najlepiej do gry. Nie jest to łatwe, szczególnie w przypadku Wielkiego Szlema. Może to wywołać ogromne emocje. Jedna rzecz może zmienić wszystko - powiedziała.